Aunque se venía advirtiendo que la pesca ilegal podría escalar a los mismos niveles que la minería ilegal, el Gobierno aún no toma suficiente acción para combatirla.

En conversación con la prensa, la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Jessica Luna, indicó que esta actividad ilícita continúa avanzando e impulsando otras economías criminales.

“La pesca ilegal no tiene todos los reflectores que tiene la minería. Es una actividad que sigue creciendo, sigue alimentando cractividades ilegales, sigue activando la inseguridad del país, sigue financiando extorsión y sicariato”, comentó.

Pese a la gravedad del problema, Luna señaló que no se han dado avances recientes con el Ministerio de la Producción (Produce) para identificar el impacto de la pesca ilegal debido al cambio de gobierno.

“No ayudan los cambios de administración y de gobierno. Todo este proceso de incertidumbre ha hecho que, como en muchos sectores, se frenen un poco los avances. La velocidad ha cambiado, esa es la realidad”, comentó

Desde la perspectiva de la SNP, el problema no pasa únicamente por cambiar leyes, sino por hacer cumplir las que ya existen.

En ese sentido, Luna cuestionó la existencia de plantas industriales ilegales operando abiertamente en la costa sin que haya una respuesta efectiva del Estado. Por ello, insistió en que la clave está en la coordinación entre las autoridades .

“Se requiere articular a los entes encargados: Produce, Policía Nacional y Fiscalía, para poder hacer estos operativos que es lo que estamos pidiendo para acabar con esto (…) Así como se hacen interdicciones en los ríos, en la selva o en plantas procesadoras, igual debe ocurrir con la pesca ilegal y no esperar que crezca un fenómeno como hoy día tenemos (con la minería)”, indicó.

Cabe mencionar que, anteriormente, el Produce estimó que son US$ 500 millones los que se pierden debido a la pesca ilegal, pero Luna precisó que “lo cierto es que nadie sabe porque no hay registros, están al margen de la ley”.

Aunque se venía advirtiendo que la pesca ilegal podría escalar a los mismos niveles que la minería ilegal, el Gobierno aún no toma suficiente acción para combatirla. Foto: Produce

¿Reinfo pesquero avanzaría?

Recientemente, se presentó en el Congreso de la República una propuesta del denominado “Reinfo pesquero”, buscando abrir las inscripciones al sistema de formalización pesquera artesanal.

Pese a la preocupación que pueda causar la medida, la SNP destacó que el Produce ya sentó una posición clara al respecto.

“ A finales de diciembre, Produce envió una opinión bastante sólida en contra. También hemos estado con el ministro del Ambiente hablando del tema y entendemos que están trabajando otra opinión ”, comentó.

Pese a que se cuestionó que el Congreso podría aprobar la iniciativa aún con las opiniones negativas del Ejecutivo, Luna consideró que todavía hay espacio para enfrentar la medida de manera conjunta.