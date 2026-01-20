Aunque las últimas proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) esperan que la pesca alcance un crecimiento de 2% en el 2026, las expectativas podrían verse afectadas por las recientes alertas de un posible Fenómeno de El Niño.

Ante el cambio del estado de alerta del Fenómeno de El Niño de “no activo” a “vigilancia” anunciado por el Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) advierte que el nuevo escenario obliga a tomar decisiones rápidas para evitar un nuevo impacto en la pesca industrial.

Con temperaturas más calientes la anchoveta podría alejarse e impedir el normal desarrollo de la primera temporada de pesca, que aún no tiene fecha de inicio, explicó Jessica Luna, presidenta de la SNP.

“Pasamos de estar tranquilos a estar vigilantes, porque eso se puede venir, uno ya va viendo cómo están cambiando las condiciones del clima y la temperatura del mar. Alrededor de abril estaría subiendo algunos grados la temperatura del mar. Con temperaturas más calientes el recurso se puede distribuir diferente, se puede profundizar, se puede pegar a la costa ”, dijo a la prensa.

Tras recuperarse del golpe del 2023, la pesca industrial enfrenta un nuevo riesgo climático que podría frenar la consolidación de su recuperación este año. (Imagen: Produce)

Este cambio en las condiciones recuerda al impacto que generó el Fenómeno de El Niño en 2023, cuando se perdió la primera temporada de pesca de ese año.

Las pérdidas generadas por ese fenómeno climático se comenzaron a revertir en 2024 y 2025, y se esperaba que el 2026 fuera la consolidación. Sin embargo, esto dependerá de la rapidez del Gobierno para permitir el inicio de la primera temporada pesquera.

Luna subrayó que la principal acción preventiva debe ser adelantar el crucero científico del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), evaluación técnica indispensable para autorizar el inicio de la nueva temporada de pesca que dura 30 días.

“ Tenemos que adelantarnos para que no nos agarre un mar más caliente donde el recurso ya esté en otras condiciones. Entonces se necesita un inicio oportuno para poder iniciar la primera temporada de pesca, ojalá hacia fines de marzo, porque si las condiciones van acabar en abril, por lo menos tener unas semanas de pesca buena ”, sostuvo.

En ese sentido, la presidenta de SNP alertó que una mala gestión frente al escenario climático podría incluso afectar las proyecciones macroeconómicas del país.

“Las perspectivas positivas del Banco Central se dan bajo condiciones climáticas normales. Hoy ya tenemos una condición distinta. Si no se toman decisiones adecuadas, si no hay un inicio oportuno de temporada, puede ser que esto golpee al final el crecimiento económico”, señaló.

Con esto, indicó, se podría perder el 1.5% de aporte de que hace la pesca al PBI nacional y los cerca de US$ 3,000 millones anuales en exportaciones de harina y aceite de pescado.

Ante esta situación, la titular de la SNP informó que el gremio fue convocado a una reunión en el Ministerio de la Producción (Produce) para abordar el reciente informe del ENFEN.