El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) emitió un nuevo comunicado en el cual señaló que mantiene el estado del Sistema de Alerta ante El Niño o la Niña costera como no activo en el país.

Detalla que, para este verano, en la región Niño 1+2 que comprende al Perú, es más probable la condición neutra (58%) seguida de condiciones cálidas (32%) aunque a partir de abril del 2026 son más probables condiciones cálidas débiles, persistiendo al menos hasta agosto del año entrante.

Crecidas repentinas

Asimismo, indica que para el primer trimestre 2026, se prevén precipitaciones dentro de lo normal en la costa norte, así como, en la vertiente occidental andina norte; sin embargo, no se descartan lluvias de moderada intensidad y puntuales, especialmente durante marzo.

En esa misma línea, pronostica que los ríos de la Vertiente Hidrográfica del Pacífico (es decir los afluentes que se forman en la zona altoandina y fluyen hacia el Pacífico, predominen caudales próximos a lo normal, pero sin descartar crecidas repentinas.

En tal sentido, recomienda a los tomadores de decisiones adoptar medidas correspondientes a la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres. Asimismo, sugiere dar seguimiento constante a los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales.

Condiciones para la pesca

En cuanto a los recursos pesqueros, el Enfen prevé para las próximas semanas, que la anchoveta del stock norte-centro presente una distribución dentro de las 50 millas de la costa.

Respecto a los recursos hidrobiológicos marinos transzonales, la entidad refiere que se espera una mayor disponibilidad de jurel, caballa, bonito y perico en el litoral peruano, acorde con su estacionalidad.