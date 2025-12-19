De enero a octubre de 2025, las regiones de sierra y selva se convirtieron en las principales proveedoras de alimentos a los mercados, lo que refuerza la expectativa de que las exportaciones agrarias alcanzarían los US$ 15,000 millones al cierre de este año, según estimó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el reporte se señala que, al mes de octubre, 15 de los 24 departamentos del país registraron un importante crecimiento económico, dinamismo agroexportador y comercial. ¿Cuáles fueron?

Protagonismo por región

En general, destacan las zonas productoras de la selva, cuya exportación se incrementó a 57.1%, la costa a 15.8% y la sierra a 37%.

En la región selva, se registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de Amazonas (56.3%), con productos como café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano, tara en polvo.

Le siguen Madre de Dios (37.9%) con productos como nueces del Brasil, maderas tropicales, maderas en bruto; y San Martín (103.8%), que resaltó en las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma, café sin tostar sin descafeinar.

Respecto a la región sierra, se obtuvo un aumento de las agroexportaciones de Apurímac (221.5%), con la quinua, habas, frijoles de la especie vigna mungo; Cajamarca (49.3%), con el café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, cacao en grano; Huánuco (88.1%), con la pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en grano; Junín (44.9%), con el café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano, jengibre sin triturar ni pulverizar.

En relación a la región costa, se registró el crecimiento de las ventas de Áncash (3.2%), con la colocación de rojos frescos, paltas, mangos frescos; Arequipa (1.9%), con las alcachofas, uvas frescas, paltas; La Libertad (11.1%), con los arándanos rojos frescos, paltas, espárragos frescos; Lambayeque (39.2%), con los arándanos rojos frescos, paltas, café sin tostar sin descafeinar; Lima (14.7%), con la colocación de paltas, carmín de cochinilla, arándanos rojos frescos; Piura (11.6%), con las ventas de uvas frescas, mangos frescos, bananas incluidos los plátanos; Tacna (46%) con las aceitunas conservadas, orégano, aceitunas conservadas todavía impropias para el consumo.

Países estrella

De otro lado, los diez principales países destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, China, Inglaterra, Chile, Alemania, México, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 76.5% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio .

De esta manera, el Perú se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos (frutas y hortalizas) en el mundo, por el acceso de productos a más de 130 mercados.