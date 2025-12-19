Estas son las últimas noticias sobre la agroexportación en el Perú. (Foto: Midagri)
Estas son las últimas noticias sobre la agroexportación en el Perú. (Foto: Midagri)
De enero a octubre de 2025, las regiones de sierra y selva se convirtieron en las principales proveedoras de alimentos a los mercados, lo que refuerza la expectativa de que las alcanzarían los US$ 15,000 millones al cierre de este año, según estimó el .

En el reporte se señala que, al mes de octubre, 15 de los 24 departamentos del país registraron un importante crecimiento económico, dinamismo agroexportador y comercial. ¿Cuáles fueron?

Protagonismo por región

En general, destacan las zonas productoras de la selva, cuya exportación se incrementó a 57.1%, la costa a 15.8% y la sierra a 37%.

En la región selva, se registró un crecimiento de las agroexportaciones en los departamentos de Amazonas (56.3%), con productos como , cacao en grano, tara en polvo.

Le siguen Madre de Dios (37.9%) con productos como nueces del Brasil, maderas tropicales, maderas en bruto; y San Martín (103.8%), que resaltó en las colocaciones de cacao en grano, aceite de palma, café sin tostar sin descafeinar.

Respecto a la región sierra, se obtuvo un aumento de las agroexportaciones de Apurímac (221.5%), con la quinua, habas, frijoles de la especie vigna mungo; Cajamarca (49.3%), con el café sin tostar sin descafeinar, tara en polvo, ; Huánuco (88.1%), con la pasta de cacao, manteca de cacao, cacao en grano; Junín (44.9%), con el café sin tostar sin descafeinar, cacao en grano, jengibre sin triturar ni pulverizar.

En relación a la región costa, se registró el crecimiento de las ventas de Áncash (3.2%), con la colocación de rojos frescos, paltas, mangos frescos; Arequipa (1.9%), con las alcachofas, uvas frescas, paltas; La Libertad (11.1%), con los arándanos rojos frescos, paltas, espárragos frescos; Lambayeque (39.2%), con los arándanos rojos frescos, paltas, café sin tostar sin descafeinar; Lima (14.7%), con la colocación de paltas, carmín de cochinilla, arándanos rojos frescos; Piura (11.6%), con las ventas de uvas frescas, , bananas incluidos los plátanos; Tacna (46%) con las aceitunas conservadas, orégano, aceitunas conservadas todavía impropias para el consumo.

Países estrella

De otro lado, los diez principales países destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron , Holanda, España, China, Inglaterra, Chile, Alemania, México, Canadá, Ecuador. Este grupo de países concentraron el 76.5% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

De esta manera, el Perú se consolida como uno de los principales proveedores de alimentos (frutas y hortalizas) en el mundo, por el acceso de productos a más de 130 mercados.

