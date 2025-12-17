Las regiones agrícolas producen, pero no necesariamente siguen una hoja de ruta clara. La reciente advertencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el exceso de arroz expone una brecha: la débil planificación entre el público y el privado.

Así lo destacó Gerardo López, viceministro de Economía del MEF, en el marco del evento “Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio. Elecciones 2026: ¿qué les espera a las regiones, el motor económico del país?“, a cargo de Perucámaras,

Arroz peruano en la mira

En su insistencia por aclarar que el desarrollo económico exige una agenda que vaya más allá de Lima y que involucre una búsqueda de equilibro en los sectores representativos, el vocero del MEF colocó sobre la mesa el caso del arroz.

“Hace poco estuve en una reunión con los productores de arroz. Ellos han sembrado más arroz de lo que se necesita, y por la calidad tienen brechas distintas respecto a un producto de exportación. Entonces, ¿cuál es la reflexión? ¿Existe una planificación adecuada? Tendría que ser, a mi juicio, en este caso en particular de productos agrícolas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) articulados para poder tener una clara planificación de consejos productivos, periodos de siembra y más que permitan evitar ese tipo de situaciones".

Por ello, fue enfático: es urgente un trabajo en conjunto.

“Sí creo que hay espacios para explotar nuevas oportunidades cuando tenemos una mirada articulada entre el sector privado y el público”, sostuvo.

¿Cuáles son las expectativas sobre el precio del arroz de Perú? (Foto: Andina)

Cómo va el precio del arroz

Aunque es muy ligero, en lo que va de este mes el arroz nacional corriente, superior y extra (de 49 kilos) ha registrado caídas en el precio, según información de la Asociación de Productores Agrícolas Mercado Santa Anita (APAMSA), compartida por el Midagri.

Precios mayoristas del arroz. Fuente: Midagri.

Caso contrario, el precio del arroz importado (samán) en el APAMSA se mantiene en S/ 196.5 por saco de 50 kilogramos. En este punto es preciso recordar que Perú tiene al arroz en su franja de precios.

Es decir, si el precio internacional baja demasiado (por debajo de un “piso” establecido), se le cobra un impuesto adicional (derecho variable) al arroz importado. Esto evita que el arroz extranjero entre tan barato que los agricultores peruanos no puedan competir.

También se aplica en el caso contrario: si el precio internacional sube mucho (por encima del “techo”), se aplican rebajas arancelarias para que el arroz importado no llegue tan caro al consumidor final.