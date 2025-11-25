El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, busca modificar la Ley n° 31110 a fin de ajustar las condiciones laborales de los trabajadores de la agroindustria.

Entre los principales cambios, estaría la creación de un Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores - Renatre para conocer el historial de empleadores, periodos de vinculación y remuneraciones percibidas.

Además, determina que los empleadores serán responsables de la limpieza de vestimenta contaminada por sustancias tóxicas o peligrosas; capacitación en procedimientos seguros y entrega de equipos de protección personal.

En caso de accidentes o enfermedades, el trabajador deberá informar “dentro de las primeras dos jornadas” a su superior; y de no hacerlo, puede perder la remuneración.

Modificación de la Ley 31110 plantea incrementar en dos puntos la contribución patronal y reforzar medidas de higiene para actividades con sustancias tóxicas o riesgosas. Foto: GEC

Cerrón Rojas propone también que la jubilación sea a los 60 años siempre que se consignen 25 años de aportes y que la contribución patronal sea similar a la del régimen previsional común pero con un 2% adicional.

El parlamentario alega que pese a los beneficios empresariales y crecimiento de las agroexportaciones, “el régimen no generó mejoras sustanciales en las condiciones laborales”, ya que “la informalidad rural se mantuvo por encima del 80%”.