El Escudo de las Américas, una alianza impulsada por Estados Unidos junto con gobiernos de América Latina para combatir el narcotráfico, denunció este viernes lo que calificó como “continuos intentos de derrocar” al Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en referencia a las protestas promovidas por sectores de la oposición.

“Los países miembros de Escudo de las Américas denuncian los continuos intentos de derrocar al Gobierno legítimamente elegido por abrumadora mayoría del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, señaló la coalición en un comunicado.

La organización sostuvo que los bloqueos de carreteras constituyen “esfuerzos cínicos” destinados a impedir la distribución de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población boliviana.

Asimismo, denunció que algunos de los promotores de las protestas estarían recibiendo financiamiento con “dinero sucio proveniente del narcotráfico” y advirtió que quienes participen en esas acciones deberán responder ante la justicia.

En el pronunciamiento, la alianza remarcó que “la anarquía no puede reemplazar la decisión” expresada por los ciudadanos bolivianos en las elecciones del año pasado, cuando eligieron a Paz como presidente y, según el documento, decidieron “dejar atrás dos décadas de Gobiernos corruptos”.

Además, exhortó a quienes tengan “quejas legítimas” a aprovechar la disposición al diálogo manifestada por el Ejecutivo boliviano y a denunciar a quienes, según indicó, buscan utilizar esas demandas para recuperar el poder, en una aparente referencia al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Los bloqueos de carreteras en Bolivia se mantienen desde inicios de mayo y exigen la salida del presidente Rodrigo Paz. Foto: EFE.

Bloqueos y tensión política

El Escudo de las Américas fue creado en marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y está integrado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Los bloqueos de carreteras que persisten en Bolivia desde el 6 de mayo son promovidos por la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes de Evo Morales, quienes exigen la renuncia de Paz, que asumió la Presidencia hace cerca de siete meses.

De acuerdo con cifras citadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado al menos diez fallecidos. Siete de ellos murieron por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, mientras que los otros tres perdieron la vida en medio de enfrentamientos, incluido un manifestante que recibió un disparo durante una operación de desbloqueo.

Con información de EFE.