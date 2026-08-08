ICE. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El número de migrantes detenidos por las autoridades de EE.UU. durante el mandato del presidente Donald Trump alcanzó en julio su nivel más alto, con más de 50,000 arrestos, según confirmó a EFE un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

En junio, el Gobierno reportó, a su vez, alrededor de 43,000 detenciones, una cifra también récord durante esta Administración, agregó el funcionario, que pidió no ser identificado.

La situación de los migrantes en EE.UU.

Estos datos, que aún no se han publicado oficialmente, revelan un incremento de las operaciones de ICE, pese a las críticas de la oposición y de organizaciones de derechos humanos a las tácticas del Gobierno, especialmente después de que dos personas murieran por disparos de agentes migratorios en julio.

En declaraciones a periodistas tras las muertes de Lorenzo Salgado, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, señaló que su agencia «intensificará la presión en las calles».

ICE. Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
ICE. Crédito: MEGAN VARNER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Sin embargo, la mayoría de las personas detenidas por las autoridades migratorias en EE.UU. durante el Gobierno republicano no tienen antecedentes penales, según estudios, lo que contradice la narrativa de la Administración de que las autoridades persiguen a «criminales» y a «lo peor de lo peor».

Solo el 34% de los detenidos por ICE han resultado condenados

Según un estudio publicado la semana pasada por la Universidad de Colorado en Boulder, solo el 34% de las personas arrestadas por ICE desde enero de 2025, cuando Trump asumió el poder, habían resultado condenadas por algún delito.

En los centros de detención, unas 55 personas han fallecido bajo custodia de ICE, 22 de ellas en lo que va de 2026.

En este contexto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió en junio una investigación «independiente» sobre las muertes a manos de ICE y criticó lo que considera una «falta de transparencia» por parte de EE.UU. en torno a estos incidentes.

Con información de EFE

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