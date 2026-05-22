El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, propuso elevar hasta US$ 18,000 las multas aplicadas a determinados inmigrantes que incumplieron órdenes de deportación y que posteriormente son detenidos por las autoridades migratorias.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, plantea incrementar de US$ 5,130 a US$ 18,000 el cobro establecido el año pasado mediante la Ley de Reconciliación Presupuestaria. La medida está dirigida a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, permanecieron en el país y luego fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la propuesta, el objetivo del cobro es compensar parcialmente los costos asociados a la detención y expulsión de inmigrantes sujetos a este tipo de procesos. Además, la medida forma parte de las acciones impulsadas por la administración de Trump para incentivar la autodeportación de personas en situación migratoria irregular.

Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

El Gobierno de Donald Trump propone incrementar hasta US$ 18,000 las sanciones económicas aplicadas a migrantes que incumplieron órdenes de expulsión y luego son detenidos por las autoridades. Foto: EFE.

DHS sostiene que la multa vigente es insuficiente

En el documento publicado en el Registro Federal, el DHS señala que ICE comenzó a aplicar en septiembre pasado una multa de US$ 5,000 para el año fiscal 2025, monto que posteriormente fue ajustado por inflación hasta US$ 5,130 en noviembre.

Sin embargo, la agencia sostiene ahora que esa cifra resulta insuficiente para cubrir los costos derivados del proceso migratorio.

“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señala el DHS en la propuesta, al indicar que deben incluirse gastos indirectos y operativos como capacitación, vehículos y personal de apoyo.

La entidad abrió además un periodo de comentarios públicos sobre la iniciativa, el cual permanecerá vigente hasta el próximo 22 de junio.

Con información de EFE.