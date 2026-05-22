El Gobierno de Donald Trump propone incrementar hasta US$ 18,000 las sanciones económicas aplicadas a migrantes que incumplieron órdenes de expulsión y luego son detenidos por las autoridades. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , propuso elevar hasta US$ 18,000 las multas aplicadas a determinados inmigrantes que incumplieron órdenes de deportación y que posteriormente son detenidos por las autoridades migratorias.

La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, plantea incrementar de US$ 5,130 a US$ 18,000 el cobro establecido el año pasado mediante la Ley de Reconciliación Presupuestaria. La medida está dirigida a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, permanecieron en el país y luego fueron arrestados por el .

Según la propuesta, el objetivo del cobro es compensar parcialmente los costos asociados a la detención y expulsión de inmigrantes sujetos a este tipo de procesos. Además, la medida forma parte de las acciones impulsadas por la para incentivar la autodeportación de personas en situación migratoria irregular.

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Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

El Gobierno de Donald Trump propone incrementar hasta US$ 18,000 las sanciones económicas aplicadas a migrantes que incumplieron órdenes de expulsión y luego son detenidos por las autoridades. Foto: EFE.
El Gobierno de Donald Trump propone incrementar hasta US$ 18,000 las sanciones económicas aplicadas a migrantes que incumplieron órdenes de expulsión y luego son detenidos por las autoridades. Foto: EFE.

DHS sostiene que la multa vigente es insuficiente

En el documento publicado en el Registro Federal, el DHS señala que comenzó a aplicar en septiembre pasado una multa de US$ 5,000 para el año fiscal 2025, monto que posteriormente fue ajustado por inflación hasta US$ 5,130 en noviembre.

Sin embargo, la agencia sostiene ahora que esa cifra resulta insuficiente para cubrir los costos derivados del proceso migratorio.

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“Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero”, señala el DHS en la propuesta, al indicar que deben incluirse gastos indirectos y operativos como capacitación, vehículos y personal de apoyo.

La entidad abrió además un periodo de comentarios públicos sobre la iniciativa, el cual permanecerá vigente hasta el próximo 22 de junio.

Con información de EFE.

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