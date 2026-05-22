Panadería San Jorge S.A. es una de las empresas de consumo masivo más emblemáticas, tradicionales y queridas del Perú. (Foto: composición Gestión)
Panadería San Jorge S.A. es una de las empresas de consumo masivo más emblemáticas, tradicionales y queridas del Perú. (Foto: composición Gestión)
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Sandra Reyes
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Marcas locales evidencian su apuesta por crecer en el mercado peruano impulsadas por el dinamismo del consumo, el cual se mantiene pese a un contexto de cautela económica. Es el caso de San Jorge, la firma peruana que prepararía el ingreso de una nueva marca.

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