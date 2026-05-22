Y es que según pudo conocer Gestión, en base a data del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), marcas locales al igual que empresas de Asia y Europa se interesan en registrar sus marcas en el mercado local, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Xiaomi Inc., multinacional china de electrónica de consumo y fabricación inteligente fundada en 2010, líder mundial en smartphones, dispositivos IAoT y hogar inteligente, que inició el registro de la marca “Miui” ante el Indecopi, en la clase 09, que comprende programas informáticos y software descargable, incluidos sistemas operativos, aplicaciones móviles, plataformas digitales y videojuegos, no relacionados con gafas.

Xiaomi y su presencia en Perú

Xiaomi Inc. es una empresa china de tecnología fundada en 2010 en Beijing por el empresario Lei Jun, que inició operaciones como desarrolladora de software con el lanzamiento de su sistema operativo MIUI. En 2011, la compañía ingresó al mercado de hardware con su primer smartphone, marcando el inicio de una rápida expansión que la posicionó entre los principales fabricantes de teléfonos inteligentes a nivel mundial.

Actualmente, Xiaomi se especializa en la fabricación y comercialización de electrónica de consumo y dispositivos inteligentes, incluyendo smartphones, wearables, electrodomésticos y productos para el hogar inteligente, integrados en un ecosistema basado en inteligencia artificial e Internet de las cosas. Con sede en Beijing y presencia en más de 100 países y regiones, la empresa ha consolidado una fuerte expansión internacional y en los últimos años ha impulsado su crecimiento con inversiones en nuevos negocios como vehículos eléctricos y soluciones tecnológicas avanzadas.

Xiaomi ha consolidado su presencia en el mercado peruano, posicionándose como uno de los principales actores en smartphones y tecnología. La compañía opera mediante retail, comercio electrónico y una red de más de una decena de tiendas “Mi Store” en Lima y otras ciudades, principalmente en centros comerciales, y ha reforzado su estrategia local con la apertura de locales propios, como su primer punto oficial en el Jockey Plaza. Pero, ¿qué otras empresas están interesadas en el mercado local?

¿LG Electronics apuesta por nuevos segmento?

Otro requerimiento resaltante fue presentado por LG H&H Co., Ltd., de República de Corea, destacada empresa surcoreana filial del Grupo LG, líder en bienes de consumo, belleza, cuidado personal y bebidas, que inició el registro de la marca “Bye Od-Td” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende cosméticos, productos de cuidado personal y capilar, artículos de maquillaje e higiene, así como productos de limpieza y protección solar.

LG H&H Co. (LG Household & Health Care) es una empresa surcoreana de bienes de consumo cuyos orígenes se remontan a 1947, cuando fue fundada como parte del grupo LG bajo el nombre de Lucky Chemical Industrial Corp. Con el tiempo, la compañía evolucionó desde la producción de artículos básicos hacia un portafolio diversificado de productos de cuidado personal y del hogar, y en 2001 se reestructuró como una empresa independiente, consolidando su posición en el mercado asiático.

Actualmente, LG H&H se especializa en la fabricación y comercialización de cosméticos, productos de higiene personal, cuidado del hogar y bebidas, con marcas reconocidas en el segmento de belleza y consumo masivo. Con sede en Seúl, la empresa mantiene presencia en Asia, América del Norte y otros mercados internacionales, y ha impulsado su expansión mediante adquisiciones y el desarrollo de líneas premium. En los últimos años, ha reforzado su estrategia global con innovación en cosmética y tecnología aplicada a la belleza.

Nestlé y su nueva apuesta

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Société des Produits Nestlé S.A., de Suiza, filial operativa y titular de propiedad intelectual del Grupo Nestlé, multinacional líder mundial en nutrición, salud y bienestar, que inició el registro de la marca “Hmpro” ante el Indecopi, en las clases 05 y 29, que comprenden alimentos para bebés, leche en polvo y preparaciones infantiles, así como leche, productos lácteos y bebidas a base de leche.

Société des Produits Nestlé S.A. es la principal filial operativa del Grupo Nestlé, multinacional suiza cuyos orígenes se remontan a 1866 en Vevey, cuando el químico Henri Nestlé desarrolló una fórmula alimenticia infantil que dio inicio a la compañía. La empresa se consolidó en 1905 tras su fusión con Anglo-Swiss Condensed Milk Company, formando la base del actual grupo, que con el tiempo se convirtió en el mayor productor de alimentos y bebidas a nivel mundial.

Actualmente, Nestlé se especializa en la producción y comercialización de alimentos y bebidas, incluyendo café, lácteos, cereales, chocolates, alimentos infantiles y nutrición para mascotas, con marcas como Nescafé, KitKat, Maggi y Purina. Con sede en Vevey, Suiza, la compañía tiene presencia en más de 185 países y opera más de 335 fábricas en 75 países, lo que sustenta una de las redes de producción y distribución más amplias del mundo. En los últimos años, ha reforzado su estrategia global con innovación y expansión en mercados clave.

San Jorge amplía su portafolio en el segmento panadería

Otro requerimiento resaltante fue presentado por Panadería San Jorge S.A., de Perú, destacada empresa peruana de alimentos fundada en la década de 1940 en Chosica, especializada en la producción y comercialización de galletas, panetones, pastas, mermeladas y agua, que inició el registro de la marca “Mini Rellenitas de Orguyo” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende productos de panadería, galletas, harinas y preparaciones a base de cereales, así como chocolates, confitería y otros productos alimenticios.

Panadería San Jorge S.A. es una empresa peruana del sector alimentario fundada en 1945 en Chosica, Lima, por Amador Salomón, quien inició el negocio como una pequeña panadería artesanal. Con el paso del tiempo, la compañía evolucionó hacia una operación industrial de alimentos de consumo masivo, consolidándose como una de las marcas tradicionales del mercado peruano, especialmente en el rubro de galletas y productos de panadería.

Actualmente, la empresa se especializa en la producción y comercialización de alimentos, incluyendo galletas, panetones, pastas, harinas, mermeladas y agua embotellada, con una fuerte presencia a nivel nacional. Con sede en Lima y plantas de producción en distintas regiones del país, San Jorge también ha desarrollado exportaciones a más de 10 países de América, impulsando su crecimiento internacional. En los últimos años, ha reforzado su estrategia de diversificación con el ingreso a nuevas categorías y la expansión de su portafolio.