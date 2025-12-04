Gestión identificó un gran número de empresas de origen italiano interesadas en registrar su marca: (Foto: iStock)
Alejandro Milla
En un contexto de relativa estabilidad macroeconómica, el Perú vuelve a colocarse en el radar de inversionistas internacionales como una plaza con potencial para crecer. El clima favorable para los negocios, sumado a la proyección de una reactivación sostenida en diversos sectores, ha despertado el interés de compañías extranjeras que ven en el país una oportunidad estratégica para expandir sus operaciones. Según pudo conocer Gestión, un nuevo grupo de empresas italianas —provenientes de rubros industriales, alimentarios y de salud— ha iniciado los pasos para instalarse en territorio nacional, apostando por un mercado que, pese a los retos globales, muestra señales de dinamismo y apertura a nuevas propuestas.

