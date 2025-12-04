Entre el 17 y el 19 de octubre, este medio dentificó 504 nuevas solicitudes de registro de marcas ingresadas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Estas inscripciones responden tanto a estrategias defensivas —destinadas a proteger signos distintivos— como a preparativos para un eventual ingreso comercial al mercado peruano. En ese lapso, lo más llamativo fue la marcada presencia de empresas italianas entre los solicitantes.

Una de las solicitudes de registro de marca más destacadas en el periodo fue presentada por la prestigiosa firma Muzzi S.R.L. para Muzzi Pasticceria en la categoría 30, que abarca café, té, cacao, productos de panadería, pastelería, confitería y helados, entre otros. La compañía, fundada en 1795 en Foligno por Tommaso di Filippo Muzzi, es reconocida en Italia por su producción artesanal de panettone, pandoro, colombe, chocolates, torrone, marrons glacés y dulces de té.

Logo de Muzzi Pasticceria. (Fuente: Indecopi)

Actualmente forma parte del Grupo Industria Dolciaria Borsari (IDB Group), presidido por Andrea Muzzi, que reúne a un portafolio de marcas premium en pastelería artesanal. En 2023, el grupo comercializó más de 21 millones de productos lievitati —panettones, pandoros y otras elaboraciones de fermentación natural—, con presencia en 65 mercados internacionales.

Si bien Muzzi no cuenta con operaciones directas ni distribución oficial en Perú, su registro de marca podría anticipar futuras importaciones o alianzas estratégicas en el segmento gourmet local.

Productos de Muzzi. (Foto: Facebook de Muzzi)

Una importante marca de ropa deportiva se acerca

F.lli Campagnolo S.p.A., empresa italiana dedicada al diseño, producción y comercialización de ropa técnica, outdoor y urbana, inició el registro de su marca CMP en las categorías 9, 18, 21, 25, 28 y 35 de Indeciopi

Estas abarcan un portafolio amplio que va desde artículos de protección y accesorios técnicos —como gafas deportivas y de nieve, cascos, viseras, caretas y equipos de seguridad— hasta equipamiento y accesorios para actividades al aire libre, incluidos bastones de alpinismo y de caminar, mochilas, bolsas deportivas, maletas, riñoneras, paraguas y portabebés. También integran prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, así como equipos deportivos como bastones de esquí, rodilleras, acolchados protectores y bolsos especializados.

Su marca insignia, CMP, concentra la mayor parte de la actividad del grupo y se ha consolidado como un referente europeo en vestimenta funcional de precio medio, con una oferta que incluye chaquetas de esquí, ropa térmica, calzado y colecciones urbanas.

Logo de CMP. (Fuente: Indecopi)

En el plano financiero, la compañía cerró 2024 con una facturación de €204,3 millones, según información oficial. Este desempeño reafirma su crecimiento sostenido y la relevancia de CMP como su principal motor de ingresos dentro del segmento textil deportivo.

Por su parte, en cuanto a presencia internacional, F.lli Campagnolo opera más de 60 tiendas flagship bajo las marcas CMP y Melby, y mantiene filiales en Alemania, Francia, Suiza y San Marino. Hasta la fecha, no se registra presencia directa ni indirecta de CMP en el mercado peruano.

Uno de los locales comerciales de CMP en Italia. (Foto: CMP)

Demetra: un posible nuevo jugador en el sector biomédico peruano

Otra marca que destaca en este análisis es Demetra, de Demetra Holding S.p.A., firma italiana de soluciones biomédicas para intervenciones ortopédicas y de columna. La solicitud de registro ante Indecopi se realizó en las categorías 5, 10, 41, 42 y 44, que comprenden un portafolio integral en el ámbito de la salud que abarca productos farmacéuticos, médicos y veterinarios, entre ellos preparados terapéuticos, suplementos dietéticos, desinfectantes, apósitos, materiales para odontología y soluciones especializadas en cirugía ósea, como cementos acrílicos y resinas para ortopedia, traumatología y neurocirugía.

La compañía surgió de la integración de Tecres y Osartis, y está respaldada por el fondo de capital privado Astorg Partners, que la adquirió en agosto de 2021. En términos de escala operacional, Demetra dispone de cerca de 20,000 m² destinados a actividades de investigación y desarrollo, producción y almacenamiento.

Logo de Demetra. (Fuente: Indecopi)

Opera en más de 70 países a través de sus empresas del grupo y acuerdos comerciales, y gestiona cuatro instalaciones operativas distribuidas entre Europa, Estados Unidos y China. Pese a esta red internacional consolidada, no existe evidencia pública de operaciones directas en Perú.

Su modelo de expansión se ha basado en adquisiciones estratégicas y asociaciones globales que refuerzan su portafolio en el sector biomédico, como la reciente compra del 51 % de la suiza GetSet Surgical, una firma especializada en instrumentos quirúrgicos estériles para cirugía de columna.

Empresa vinculada a la agricultura toma contacto

Más allá de los sectores de alimentos y joyería, otra empresa italiana que ha mostrado interés por el mercado peruano es Adriatica S.p.A., especializada en la fabricación de fertilizantes y activadores fisiológicos para el sector agrícola. La compañía cuenta con una red de producción y comercialización de alcance internacional, aunque no se ha identificado presencia directa en el país.

Actualmente opera mediante plantas productivas propias y subsidiarias, con distribución efectiva en diversos mercados agrícolas. Por su especialización en fertilizantes y nutracéuticos, una eventual expansión en Perú —a través de alianzas o importaciones— podría ser factible.

Logo de Amikal 26 (Fuente: Indecopi)

En el plano local, la firma inició el registro de sus marcas Amikal 26 y Fruktavita-M en la clase 1 de Indecopi, que abarca productos químicos para la industria; compost, abonos y fertilizantes; preparaciones biológicas para uso industrial y científico; bioestimulantes para plantas; abonos para suelo, uso agrícola y plantas; productos químicos y fertilizantes para uso agrícola; preparados para regular el crecimiento vegetal; así como resinas artificiales y materias plásticas en estado bruto, y productos químicos para la conservación de alimentos.

Logo de Fruktavita-M. (Fuente: Indecopi)

Un gigante de las maquinarias toma contacto

Otra firma italiana identificada en esta exploración es Salvagnini S.p.A., fabricante en maquinaria y sistemas automatizados para la transformación de chapa metálica. La compañía registró en Perú la marca Metevo en la clase 7 de Indecopi, que incluye máquinas para metalistería de láminas; equipos para conformado y curvado de metales; prensas; punzonadoras; perforadoras; y cizallas mecánicas.

A nivel internacional, su portafolio abarca paneladoras (panel benders), punzonadoras, máquinas láser de fibra, plegadoras, líneas de manufactura flexible (FMS), almacenes automatizados y software de control, con aplicaciones en sectores como electrodomésticos, construcción, HVAC, automotriz y mobiliario industrial.

Logo de Metevo (Fuente: Indecopi)

Con más de seis décadas de trayectoria, el Grupo Salvagnini cuenta con cinco plantas productivas (cuatro en Italia y una en Austria), alrededor de 2,100 empleados y una facturación cercana a los €530 millones, según su perfil corporativo. Dispone de unas 8,000 instalaciones activas en 85 países y una red de 25 sucursales para ventas y servicio.

La empresa mantiene una presencia internacional consolidada, con filiales y centros de servicio en América, Europa, Asia y Oriente Medio —incluyendo oficinas en México para parte de Latinoamérica—, además de distribuidores autorizados en mercados locales. En el caso de Perú, no se registra una sucursal o filial propia; la atención se canaliza normalmente a través de distribuidores regionales o importadores, quienes gestionan las ventas y el soporte técnico para clientes peruanos.

Gigante italiano protege su marca en Perú

Durante el periodo analizado, Gestión identificó también el movimiento de Italpizza, firma italiana que ha iniciado el registro de su marca ante el Indecopi. Fundada en 1991 en la región de Emilia-Romaña (Módena), la compañía se ha especializado en la elaboración de pizzas congeladas de alta calidad mediante procesos semiartesanales, posicionándose como el principal jugador del rubro en su país de origen.

En este caso, no se trata de un acercamiento inicial al mercado peruano, sino de una acción orientada a proteger su marca, ya que Italpizza ya tiene presencia local a través de supermercados y tiendas que comercializan sus productos congelados. Por ello, la inscripción se realizó en la clase 30, que incluye pizzas congeladas y otros alimentos afines, garantizando así la protección de su portafolio en el país.

Italpizza es uno de los principales jugadores italianos de pizzas congeladas. (Foto: Indecopi)

El carácter internacional de Italpizza es evidente: exporta cerca del 60 % de su producción a más de 60 países. Con una capacidad que supera los 435 millones de pizzas anuales, opera tanto bajo su marca propia como fabricando para grandes cadenas de retail (marca blanca). Además, en los últimos años ha intensificado su expansión global con adquisiciones estratégicas, como la compra en 2022 de la española Pizza Artesana (Malgrat de Mar), que le permitió operar directamente en el mercado ibérico, y la inauguración en 2024-2025 de un centro productivo en Caudry, Francia, tras adquirir una planta de Nestlé, fortaleciendo así su presencia en el norte de Europa.