La apertura de diversos emprendimientos, principalmente, en el sector gastronómico ha dinamizado el rubro de equipos para cocina, siendo los hornos multifuncionales para panadería y pastelería, así como los hornos especializados en la elaboración de pizzas, los de mayor demanda.

Así lo indicó el gerente general de la empresa Equipamiento de Cocina, Angello Bertini, quien sostuvo que estos negocios, situados generalmente en casas, departamentos, garajes o locales a modo de dark kitchen, son los que desde mediados del año pasado vienen impulsando este mercado, incluso por encima de los grandes restaurantes y hoteles.

“Al ser negocios que se instalan en lugares reducidos, los hornos multifuncionales también son pequeños, de cinco o cuatro bandejas, en el que generalmente se preparan pan, dulces o pasteles para venta vía delivery. Estos negocios, en su mayoría, no tienen puerta a la calle”, mencionó.

Detalló que, dentro de los hornos especializados, destaca la compra de los destinados a pizzerías y elaboraciones artesanales, lo que va en línea también con el crecimiento de este tipo de establecimientos en distritos como Surquillo, Los Olivos, Ate Vitarte, La Molina, Miraflores, Surco, entre otros.

“Los hornos especializados en pizzería, dependiendo de su capacidad y modelo, están desde US$ 1,250 hasta US$ 6,000, mientras que los multifuncionales para panadería y pastelería pueden costar hasta US$ 3,000″, explicó.

Renovación

Angello Bertini señaló que el panorama es distinto en cuanto a los requerimientos de restaurantes y hoteles, los cuales antes de la pandemia impulsaban un crecimiento anual de 25% en este rubro, debido a su constante renovación de equipos gastronómicos.

“El estancamiento en los pedidos de restaurantes y hoteles viene desde el 2020 cuando empezó la pandemia; sin embargo, hasta ahora no se ha recuperado. Estos establecimientos sí requerían de la instalación de equipos mucho más completos y grandes”, explicó.

El empresario añadió que, como consecuencia del cierre de varios de estos restaurantes durante la pandemia, los propietarios de los locales empezaron a vender su equipamiento, lo que ha generado una competencia en la comercialización, dado que hoy en el mercado hay oferta de equipos de segunda mano.