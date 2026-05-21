La ONPE asignó S/ 5.2 millones a cada partido que competirá en la segunda vuelta presidencial para la difusión de propaganda electoral. Foto: ONPE.
La ONPE asignó S/ 5.2 millones a cada partido que competirá en la segunda vuelta presidencial para la difusión de propaganda electoral. Foto: ONPE.
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Redacción Gestión
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para asumir la jefatura de la ONPE tras aprobar el examen de conocimiento.

Los aspirantes de la convocatoria que llegaron a las instancias finales son Carlos Martín Loyola Escajadillo, con 88 puntos; y Amparo Campana Ortega, con 74 puntos.

Tanto Loyola como Campana siguen adelante en la disputa por ocupar

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Por otro lado,: Hialmer Ordinola (68 puntos), Ernesto Aranda (66 puntos), Raúl Caro (66 puntos), José Pérez (66 puntos) y Augusto Bernuy (62 puntos).

Piero Corvetto renunció a la ONPE tras irregularidades vistas en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Andina
Piero Corvetto renunció a la ONPE tras irregularidades vistas en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Andina

¿Qué falta? Tanto Carlos Loyola como Amparo Campana pasarán por la evaluación curricular de sus respectivos planes de trabajo para la ONPE y pruebas de confianza.

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Cabe recordar que la JNJ tiene prevista la juramentación de la nueva autoridad máxima de la ONPE para el 3 de julio de este año.

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