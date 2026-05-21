La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que solo dos candidatos continúan en carrera para asumir la jefatura de la ONPE tras aprobar el examen de conocimiento.

Los aspirantes de la convocatoria que llegaron a las instancias finales son Carlos Martín Loyola Escajadillo, con 88 puntos; y Amparo Campana Ortega, con 74 puntos.

Tanto Loyola como Campana siguen adelante en la disputa por ocupar el cargo dejado por Piero Corvetto tras las fallas logísticas de las elecciones del 12 de abril.

Por otro lado, los postulantes que no aprobaron el examen de conocimientos del concurso público fueron: Hialmer Ordinola (68 puntos), Ernesto Aranda (66 puntos), Raúl Caro (66 puntos), José Pérez (66 puntos) y Augusto Bernuy (62 puntos).

Piero Corvetto renunció a la ONPE tras irregularidades vistas en las elecciones generales del 12 de abril. Foto: Andina

¿Qué falta? Tanto Carlos Loyola como Amparo Campana pasarán por la evaluación curricular de sus respectivos planes de trabajo para la ONPE y pruebas de confianza.

Cabe recordar que la JNJ tiene prevista la juramentación de la nueva autoridad máxima de la ONPE para el 3 de julio de este año.