Tras las suspicacias en torno al traslado del material electoras, a raiz de los problemas que se presentaron en las primera vuelta, el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, reveló hoy el nombre de la empresa que se encargará de esta tarea en la segunda vuelta electoral.

“El consorcio AFE ha sido el postor ganador; estamos en la etapa de entrega de documentación. Como usted sabe, el acto de entrega de la buena prueba es una cosa, pero luego el proveedor o postor tiene que cumplir con los documentos de ley”, manifestó en RPP.

El funcionario señaló que se espera, a más tardar mañana viernes 22, firmar el acuerdo con la compañía.

Experiencia en procesos del 2016 y 2021

Justo Carvajal, gerente general del consorcio AFE, en diálogo RPP, había confirmado hace unos días que cuentan con experiencia logística, pues participaron en las elecciones en los años 2016 y 2021.

El consorcio AFE, conformado por tres empresas, también participó en el proceso de licitación de la primera vuelta en la que se terminó contratando a Servicios Generales Galaga SAC.

Se espera, a más tardar mañana viernes 22, firmar el acuerdo con la compañía, señaló el jefe de la ONPE. (Foto: ONPE)

Empresa Galaga investigada por irregularidades

La empresa Galaga se encuentra bajo investigación de las autoridades debido a los incidentes ocurridos el pasado 12 de abril. En dicha fecha, se reportaron severas demoras en la entrega de material electoral, lo que impidió la apertura de diversas mesas de sufragio y locales de votación.

Esta situación afectó directamente el derecho al voto de aproximadamente 52,000 ciudadanos.

Ante estos hechos, Piero Corvetto, entonces jefe de la ONPE, responsabilizó categóricamente a Galaga por la falta de distribución oportuna, lo que posteriormente derivó en su renuncia y una orden de impedimento de salida del país.

Por su parte, la transportista ha desmentido estas versiones, atribuyendo los retrasos a una supuesta falta de planeamiento por parte de la ONPE.

No obstante, las autoridades detectaron presuntas irregularidades en la contratación del servicio, abriendo un proceso judicial complejo que involucra a altos mandos electorales y representantes de la firma.

Grabaciones de personeros

El titular de la ONPE precisó que los personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reunirán hoy a las tres de la tarde para evaluar, entre otras cosas, que los personeros, en las mesas de votación el próximo 7 de junio, puedan realizar grabaciones en el conteo de votos.