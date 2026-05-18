Se habría presentado una presunta tercerización de la impresión del material electoral para las elecciones generales, según reveló Panorama.

El reportaje reveló indicios de que el millonario contrato para elaborar material electoral habría sido derivado a otra compañía, pese a que ello estaría prohibido por la naturaleza sensible del servicio.

Pacífico Editores obtuvo seis contratos con la ONPE por más de 20 millones de soles para la impresión de cédulas de votación, cartillas, afiches, hojas borrador y plantillas braille, considerados elementos claves para el desarrollo de los comicios. Sin embargo, trabajadores de Inversiones Gianilú, ubicada en Villa El Salvador, aseguraron que en sus instalaciones sí se imprimió material electoral destinado a la primera vuelta.

“Sí. Pero eso ya salió hace rato… en la primera vuelta esa vaina”, respondió uno de los trabajadores al ser consultado sobre si habían impreso material electoral para la ONPE. Otro empleado afirmó incluso haber visto hojas con las palabras “diputados” y “senadores”, mientras varios coincidieron en señalar que las impresiones eran retiradas de noche en vehículos que llegaban hasta el local.

La investigación sostiene que la impresión de cédulas de sufragio no puede ser tercerizada debido a las estrictas medidas de seguridad y trazabilidad que exige este tipo de material, comparable —según el reportaje— con la impresión de billetes. Por ello, el hecho de que una empresa distinta a la ganadora del contrato haya participado en el proceso podría constituir una grave irregularidad.

Los primeros indicios surgieron en la sede de Pacífico Editores, en Breña. Allí, una trabajadora indicó que toda la información sobre las impresiones debía buscarse en el local de Santa Clara, Ate, donde supuestamente se realizaron los trabajos. Precisamente en esa sede, el pasado 10 de marzo, funcionarios suspendidos de la ONPE, José Samamé y Juan Phang, encabezaron una prueba de color de las cédulas de sufragio.

Además, un testigo anónimo aseguró que escuchó a Juan Phang pedir por teléfono que buscaran otra empresa para imprimir el material porque “no iban a llegar” con los plazos establecidos.

Tras contactar a otras compañías presuntamente involucradas, Panorama recibió una comunicación de Melissa Fernández, gerente de Administración y Finanzas de Pacífico Editores, quien negó que el servicio de la ONPE hubiera sido tercerizado. “No solamente hemos hecho nosotros el trabajo”, afirmó inicialmente, para luego precisar que la empresa sí terceriza “productos propios” como libros técnicos con Gianilú, pero no el material electoral.

No obstante, las declaraciones recogidas entre trabajadores y vigilantes de Inversiones Gianilú contradicen esa versión. “Sí, creo que sí”, respondió el vigilante del local al ser consultado sobre si allí se habían impreso las cédulas de votación.

Trabajadores de una imprenta en Villa El Salvador aseguraron haber producido material electoral pese a que el contrato millonario fue adjudicado a otra empresa. Foto: GEC.

El reportaje también cuestiona la falta de transparencia en los procesos de contratación. Según la representante de Pacífico Editores, en varios de los contratos convocados por la ONPE solo participó su empresa. “Nos llamaron solamente a nosotros”, declaró.

Para la abogada especialista en contrataciones públicas Cecilia Ruiz, resulta inusual que en procesos de esta magnitud no exista competencia entre postores.

La investigación añade que la presunta tercerización habría afectado la cadena de custodia y la trazabilidad del material electoral, ya que las cédulas habrían sido trasladadas y manipuladas fuera de las instalaciones oficialmente declaradas ante la ONPE.

Mientras tanto, la ONPE volvió a presentar públicamente a Pacífico Editores como su empresa impresora para la segunda vuelta electoral.

Panorama luego informó que la empresa Pacífico Editores S.A.C. les envio una carta indicando una vez más que no terciarizaron el servicio.