Ya avanzan las tareas para la segunda vuelta. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fiscalizó el acto público de la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda elección presidencial del 7 de junio.

Los fiscalizadores del JNE verificaron que las cédulas de votación impresas en este acto público cumplan con las características técnicas especificadas en el catálogo de materiales aprobado por la ONPE.

En el acto, realizado en Ate, participó el presidente del JNE, Roberto Burneo, quien supervisó que el procedimiento se realice conforme a ley y con las garantías que exige el proceso democrático. Estuvo acompañado del jefe (i) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, así como de miembros del Pleno del máximo organismo electoral, del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y de observadores de la Unión Europea.

Igualmente, intervinieron representantes de la Subgerencia de Producción Electoral de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec); además una notaria pública dio fe del acto.

Ahora cada cédula de sufragio tendrá una dimensión de 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

También participaron los personeros legales del Partido Fuerza Popular y el Partido Juntos por el Perú, cuyos candidatos competirán en la segunda elección presidencial.

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Las dimensiones de la cédula

Cabe precisar que cada cédula de sufragio tendrá una dimensión de 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto y llevará el símbolo de cada partido político participante y la fotografía de los respectivos candidatos.

Tras la firma del acta notarial de la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio, el titular del JNE señaló que se continuará en los próximos días con la fiscalización del ensamblaje, distribución y traslado del material electoral a los distintos puntos del país y del mundo.

Mejoras para fortalecer el trabajo de coordinación y supervisión

Burneo subrayó que se están implementando mejoras para fortalecer el trabajo de coordinación y supervisión del sistema electoral, así como los mecanismos de fiscalización.

“Tenemos el compromiso de fiscalizar cada etapa del proceso electoral, garantizar que sea un proceso totalmente adecuado, y seguir trabajando para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que su voto será respetado, como lo ha sido”, enfatizó.

Por su parte, el jefe (i) de la ONPE manifestó que el sistema electoral trabaja de manera intensa en todos los aspectos para llevar a cabo un adecuado proceso electoral.

La labor que realizó el JNE forma parte de su acción fiscalizadora durante la segunda elección presidencial 2026, cuyo propósito es garantizar el cumplimiento estricto de la normativa electoral.