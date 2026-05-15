Arca Continental Lindley, embotelladora y comercializadora exclusiva de los productos de The Coca-Cola Company en Perú, reportó un crecimiento en volumen durante el primer trimestre del 2026, impulsado por el desempeño de sus categorías de bebidas y el fortalecimiento de su estrategia de distribución en el país.

La compañía registró un crecimiento de 8.2% en volumen entre enero y marzo del 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Los mayores avances se observaron en agua, con un incremento de 15.8%; colas, con un crecimiento de 9%; y bebidas no carbonatadas, que aumentaron 8.4% durante el trimestre.

Según la empresa, este desempeño permitió alcanzar el mayor volumen de ventas en un primer trimestre desde el ingreso de Arca Continental al mercado peruano en el 2015.

“La operación en Perú alcanzó el mayor volumen en un primer trimestre desde que Arca Continental ingresó al país en el 2015”, señaló Enrique Pérez Barba, director ejecutivo de Arca Continental Lindley.

El crecimiento de las categorías de agua y colas impulsó el mejor desempeño trimestral. (Foto: Coca Cola /Arca Continental Lindley)

Más equipos de frío impulsan llegada a bodegas

Durante el trimestre, la compañía continuó fortaleciendo Tuali, su aplicación móvil dirigida a bodegueros y pequeños minoristas para facilitar la gestión de pedidos de productos.

Asimismo, Arca Continental Lindley instaló 11,000 equipos de frío entre enero y marzo, alcanzando una cobertura histórica de 58% en el canal tradicional.

La empresa indicó que continuará impulsando su crecimiento en Perú bajo un enfoque sostenible enfocado en colaboradores, comunidades y grupos de interés.

Arca Continental fortaleció su estrategia de distribución en Perú tras firmar una alianza con Heineken.

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Arca Continental avanza proyectos en Perú

En marzo de este año, la compañía presentó ante el Ministerio de la Producción (Produce) un proyecto para ampliar la sala de preparación de jarabes de su planta de Pucusana, en Lima.

La iniciativa contempla instalar una cuarta estación de preparado para ampliar la atención de sabores de ocho a 11, con una inversión estimada de S/ 1.78 millones.

Asimismo, Arca Continental firmó este año un acuerdo de distribución exclusiva con Heineken Perú para fortalecer la atención del canal tradicional y ampliar la llegada de sus marcas a bodegas y puntos de venta a nivel nacional.