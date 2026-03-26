A través del Informe Técnico Sustentario (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la firma dio a conocer el proyecto “Ampliación de la sala de preparación de jarabe”, a realizarse dentro de las instalaciones de su fábrica de más de 102,000 metros cuadrados (m2), en el mencionado distrito sureño. En concreto, la iniciativa comprende la instalación de una cuarta estación de preparado dentro del ambiente donde se elabora el jarabe simple y el cuasi jarabe (concentrado).

“El proyecto tiene como objetivo incrementar la atención de sabores de preparación (de 8 a 11 sabores) sin generar un incremento en la capacidad de producción de la planta, ni incremento en el consumo de materias primas e insumos como parte del proceso productivo”, señaló la empresa.

Planta de Arca Continental Lindley en Pucusana. (Foto: Perú Sostenible).

El proyecto de Arca Continental al detalle

De acuerdo con la información detallada por Arca Continental Lindley, la sala de preparación cuenta actualmente con 215 m2 y tres estaciones de preparado en uso. Así, el área a emplear para la instalación de la cuarta estación cubre 180 m2. De esa manera, la referida sala de jarabes concluirá con una extensión total de 395 m2.

“La nueva estación contará con una tolva para ingreso de partes sólidas, un tanque de capacidad 150 litros para el ingreso de las partes líquidas durante la preparación y un tanque de capacidad 2,000 litros para la disolución de las partes antes de ser enviados a la siguiente etapa; todos estos equipos serán de acero inoxidable, diseño sanitario incluyendo tuberías interconectadas, válvulas, sensores y accesorios”, anotó la firma.

En general, la compañía estima que el proyecto demandará un periodo de ejecución de cinco meses, con una inversión proyectada de S/1′781,000 (sin IGV). “La vida útil que tendrá el proyecto será de aproximadamente 10 años”, añadió la empresa.

A fin de continuar con la ejecución de esta iniciativa, Arca Continental Lindley presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 7 de abril, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.