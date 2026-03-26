Arca Continental Lindley es el embotellador y comercializador del portafolio de bebidas de Coca Cola en Perú. (Foto: El Comercio).
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Mayumi García
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Arca Continental Lindley, embotelladora y comercializadora del portafolio de Coca Cola en Perú —con bebidas como Inca Kola, Fanta, Sprite, entre otras—, apunta a potenciar su planta de Pucusana, enfocándose en uno de los procesos claves de su negocio de bebidas.

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