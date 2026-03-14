El agua embotellada San Luis se convirtió en el principal motor de crecimiento de de Arca Continental —embotelladora de Coca-Cola en el país— durante el cuarto trimestre del 2025. El avance de la marca refleja el dinamismo del mercado de agua embotellada en el país. ¿Cómo está cambiando la competencia en la industria?

Y es que, según se detalla, el volumen de ventas en Perú creció 3% en el periodo, impulsado principalmente por las categorías de aguas y colas. Dentro del portafolio, la categoría de aguas avanzó 10%, mientras que San Luis registró un crecimiento de 21% (en volumen), convirtiéndose en la bebida de mayor expansión dentro de la operación peruana de la compañía .

Los resultados permitieron que el mercado peruano alcanzara su mayor volumen desde que Arca Continental adquirió las operaciones de Coca-Cola en el país en 2015, según el informe.

Ahora bien, el repunte del último trimestre llega tras un 2025 con resultados mixtos para la operación local. Como informó Gestión en julio de 2025, el volumen total de ventas de Arca Continental en Perú cayó 1.5% durante el primer semestre, afectado por un menor dinamismo del canal tradicional y un entorno económico más desafiante. Sin embargo, el segundo trimestre ya mostraba señales de recuperación, con un crecimiento de 2% en volumen (sin incluir bidones).

Fue durante ese periodo que el dinamismo comenzó a concentrarse en categorías no carbonatadas. Las aguas saborizadas —donde participan marcas como San Luis y Aquarius— crecieron 30.4% entre abril y junio, mientras que las bebidas deportivas y energéticas también registraron avances. Ya para el reporte del cuarto trimestre el desempeño de bebidas energéticas registraba un crecimiento de 8.7% en el país durante el periodo. En paralelo, la compañía continuó fortaleciendo su presencia en puntos de venta.

Planta de Arca Continental Lindley en Lima, operadora de marcas como Coca-Cola e Inca Kola en el Perú. (Foto: GEC)

San Luis y el crecimiento de las aguas saborizadas

El crecimiento de San Luis ocurre en paralelo a una expansión más amplia del mercado de agua embotellada en el país. Según estimaciones de Euromonitor International publicadas en septiembre de 2025, se esperaba que la categoría alcance alrededor de S/ 1,640 millones en Perú en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 9% frente a 2023, cuando registró S/ 1,497 millones.

A nivel de volumen, el canal minorista —que incluye supermercados y tiendas de conveniencia— podría bordear los 800 millones de litros en 2025, aproximadamente 10% más que en 2024, de acuerdo con la firma de investigación de mercado.

Dentro de este mercado, una de las subcategorías que viene ganando mayor dinamismo es la de aguas saborizadas, impulsada por consumidores que buscan bebidas con sabor pero sin calorías.

En ese contexto, San Luis ha sido una de las marcas que ha capitalizado esta tendencia. Según explicó a este diario en enero de 2025 Luis Felipe Cisneros, director de Marketing de The Coca-Cola Company para Perú y Ecuador, la producción local de esta línea se viene duplicando anualmente desde 2022.

Incluso, en 2023 la demanda superó las previsiones, lo que dejó a la compañía tres meses sin stock de San Luis sabor manzana. “El segmento tiene mucho espacio para crecer”, señaló el ejecutivo, quien atribuye el avance a una mayor preferencia de las nuevas generaciones por bebidas que combinan sabor y ausencia de calorías.

Las aguas saborizadas vienen impulsando el dinamismo del mercado de agua embotellada en Perú. (Fotocomposición)

Pese al crecimiento de San Luis, el mercado peruano de agua embotellada mantiene una competencia intensa entre varios actores. Según datos de Euromonitor correspondientes al 2024, la marca Cielo, del Grupo AJE, lidera la categoría con 36.4% de participación en volumen, seguida por San Luis con 27%. Detrás se ubican San Mateo (11.9%), San Carlos (9.1%) y Loa (7.5%).

Además, el escenario competitivo podría intensificarse en los próximos meses. Uno de los “deals” más relevantes del sector en 2025 fue la adquisición de la marca de agua embotellada San Mateo por parte del Grupo Gloria a Backus, tras un proceso iniciado a mediados del año pasado y que culminó en noviembre con el cierre de la operación.

Un mercado con espacio para crecer

A pesar del crecimiento reciente, el consumo de agua embotellada en Perú sigue siendo relativamente bajo frente a otros países de la región.

Según estimaciones de Euromonitor para 2025, el consumo per cápita en el país se ubica en alrededor de 25 litros anuales, muy por debajo de mercados como Argentina (100 litros), Chile (61 litros) o México (49 litros).

Este diferencial sugiere que la categoría todavía tiene espacio para expandirse en los próximos años, especialmente en segmentos como aguas saborizadas, bebidas funcionales y nuevas presentaciones adaptadas a distintos canales de venta.

En ese contexto, marcas como San Luis buscan capitalizar el cambio en las preferencias del consumidor peruano hacia alternativas percibidas como más saludables dentro de la industria de bebidas.