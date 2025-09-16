Según proyecciones de Euromonitor International, la categoría de agua embotellada en Perú moverá S/ 1,640 millones en 2025, lo que representa un incremento de 9% en comparación con 2023, cuando alcanzó los S/ 1,497 millones.

“Solo el canal minorista, que incluye supermercados y tiendas de conveniencia, podría representar alrededor de S/ 1,100 millones, pues el retail concentra el mayor volumen de ventas, a diferencia del canal horeca, donde la dinámica se mueve más por el precio unitario”, señaló a Gestión Diego Borjas, investigador de bebidas para Latinoamérica en Euromonitor International.

A nivel de volumen de ventas, la firma global de investigación de mercado estima que en 2025 el canal minorista alcanzará alrededor de los 800 millones de litros, un crecimiento cercano al 10% respecto al volumen real de 2024, que fue de 736 millones de litros, por debajo del estimado inicial de 753.4 millones.

“El mercado de agua embotellada continúa en expansión, en especial el agua saborizada, que viene ganando espacio gracias a sus buenos resultados. En general, observamos que las empresas están invirtiendo en la categoría, lo que hace probable que esta continúe creciendo en los próximos cinco años”, comentó.

Los datos de participación de mercado (en volumen) correspondiente a 2024 posicionan a Cielo como líder con el 36.4%, seguida por San Luis (27%), San Mateo (11.9%), San Carlos (9.1%) y Loa (7.5%). Para el cierre de 2025, se prevén ligeras variaciones, pero sin cambios significativos en el orden de market share. “Hasta el momento, San Luis subió un poco su participación, pero aún no logra superar a Cielo, que se mantiene como líder en agua purificada y conserva su posición en el mercado”, reveló.

Cielo domina y Gloria aguarda ingreso con San Mateo ¿habrá cambios en el market share?

Consultado sobre el reciente ingreso a la categoría tras adquirir San Mateo, el investigador indicó que aún es prematuro anticipar su impacto en el mercado. “Para ello todavía debemos esperar al menos un año, primero a que se concrete la operación. Luego, será clave observar la estrategia de distribución que adopten, ya que tanto Backus como Gloria cuentan con una sólida red de distribución, aunque provienen de rubros muy distintos”, explicó.

Asimismo, agregó que como marca San Mateo es un player importante, pero faltaría ver cómo queda configurado el “tablero de participación”, una vez que Gloria implante su estrategía.

Por ahora, la operación aún está pendiente la aprobación por parte del Indecopi. Este diario intentó comunicarse con Gloria para conocer sus planes con San Mateo, pero indicaron que podrán brindar detalles recién en octubre.

“Estamos a la espera de la autorización del Indecopi para culminar el proceso de transferencia del negocio de elaboración, embotellado y comercialización de agua mineral San Mateo a nuestro portafolio. Una vez concluido el procedimiento de control previo de operaciones de concentración empresarial, brindaremos mayores detalles sobre la operación y sobre los planes destinados a fortalecer y potenciar esta marca, reconocida por su alta calidad en su categoría“, señaló la empresa.

Mientras tanto, Cielo del Grupo Aje continúa liderando el mercado. “Aje cuenta con una sólida red de distribución en Perú y, además, con un factor precio que juega a su favor, lo que refuerza su buena percepción en el mercado (..) Hay empresas en Latinoamérica que están realizando un excelente trabajo de segmentación, lo cual también contribuye al crecimiento de la categoría”, explicó.

A inicios de año, la compañía destacó que ha logrado posicionarse en todos los canales de venta, especialmente en el canal tradicional, aunque también registra un crecimiento sostenido en el canal moderno. “Vemos oportunidades en el canal horeca con Cielo Alcalina y Cielo 350 ml”, agregó la empresa.

Boom del agua saborizada: ¿canibaliza a las gaseosas y jugos?

Euromonitor proyecta que el agua saborizada (con o sin gas) podría cerrar 2025 con un crecimiento de tres dígitos, impulsada por su rápido ritmo de expansión.

“Las aguas carbonatadas saborizadas parten de una base muy pequeña, por lo que muestran un crecimiento acelerado; sin embargo, eventualmente esa expansión tenderá a estabilizarse. Mientras, el agua saborizada sin gas ya cuenta con varios años de presencia en el mercado con Aquarius”, señaló el investigador.

Al ser una bebida sin calorías pero con sabor, se percibe como una alternativa a las gaseosas. Incluso, The Coca-Cola Company reconoció que su línea de agua carbonatada (con gas) saborizada San Luis, ha comenzado a quitarle un poco de mercado a las gaseosas. No obstante, el especialista de la firma de investigación mercado aclaró que, por ahora, el impacto podría ser mayor en la categoría de jugos, dado que las gaseosas es un mercado más grande.

Agua saborizada y agua mineral incompatibles ¿Por qué?

De cara a este escenario, marcas como San Carlos (CBC Peruana) o San Mateo (ahora parte de Gloria) podrían considerar incorporar líneas saborizadas ante la creciente demanda del consumidor peruano. Sin embargo, la decisión debe tomarse con cautela.

“Sería interesante ver si San Mateo logra ingresar a esta categoría. Sin embargo, al tratarse de un agua mineral, enfrenta la desventaja de que, por lo general, este tipo de aguas no se saborizan debido a sus características naturales”, indicó.

Y es que muchas de las marcas que han incursionado en esta categoría lo han hecho bajo su línea de agua de mesa, ya que resulta más viable saborizar un producto que pasa por procesos químicos para ser purificada. En cambio, el agua mineral no puede ser modificada, ya que debe conservar su composición natural.

“Gloria podría interesarse en ese segmento, ya que también opera en la categoría de jugos y, con esa base de clientes, probablemente podría impulsar una línea de aguas saborizadas”, sostuvo.

El investigador coincidió en que Gloria podría lanzar una nueva marca para la categoría de agua saborizada, a fin de no alterar el posicionamiento que actualmente tiene San Mateo como agua mineral.

Más datos sobre el agua embotellada

Caso San Luis. Hace una década The Coca-Cola Company intentó introducir su primera agua saborizada al Perú (con Aquarius), pero no tuvo éxito. Sin embargo, desde el 2022 la producción en planta de esta línea se duplicó anualmente. En 2023, la demanda fue mayor a lo previsto por lo que estuvieron tres meses sin stock de San Luis sabor manzana, recordó la compañía.

Hace una década The Coca-Cola Company intentó introducir su primera agua saborizada al Perú (con Aquarius), pero no tuvo éxito. Sin embargo, desde el 2022 la producción en planta de esta línea se duplicó anualmente. En 2023, la demanda fue mayor a lo previsto por lo que estuvieron tres meses sin stock de San Luis sabor manzana, recordó la compañía. CBC Peruana. La embotelladora de Pepsi espera superar el crecimiento de doble dígito con San Carlos en 2025. De hecho, planean participar en campañas de puntos de ventas y seguir explotando los auspicios de fútbol con los que ya cuentan un par de años.

La embotelladora de Pepsi espera superar el crecimiento de doble dígito con San Carlos en 2025. De hecho, planean participar en campañas de puntos de ventas y seguir explotando los auspicios de fútbol con los que ya cuentan un par de años. ISM. La compañía planea superar los 250,000 puntos de venta a nivel nacional con su marca Loa para este 2025, y así fortalecer su red de distribución.

La compañía planea superar los 250,000 puntos de venta a nivel nacional con su marca Loa para este 2025, y así fortalecer su red de distribución. Consumo per cápita (estimación para el 2025). El mercado peruano de agua embotellada todavía tiene espacio para crecer, debido a que tiene consumo per cápita inferior a otros países de la región: Perú (25 litros), Argentina (100 litros), Chile (61 litros), México (49 litros), Colombia (28 litros). “El per cápita más alto lo tiene Uruguay, ya que tuvieron una crisis hídrica en 2023 y todavía vemos remanentes de esa crisis. Hoy, su consumo se estima en 174 litros”, detalló el investigador.