Cencosud concretó un paso clave en su expansión internacional al anunciar la compra del 33% restante de las acciones en The Fresh Market Holdings, Inc. (TFM), con lo cual pasará a controlar el 100% de la cadena estadounidense de supermercados.

La transacción, acordada con AP VIII Pomegranate Holdings, L.P. (Apollo), asciende a US$ 295 millones.

La operación se enmarca en la estrategia de la compañía chilena de consolidar su presencia en el mercado norteamericano.

“Estamos muy contentos de haber alcanzado este acuerdo, que marca un hito relevante en nuestra estrategia de fortalecer la presencia de Cencosud en el mercado estadounidense”, señaló Rodrigo Larrain, gerente general del holding, reportaron medios internacionales.

The Fresh Market

Agregó que la adquisición total de TFM permitirá acelerar la integración, potenciar sinergias y proyectar un crecimiento sostenido.

The Fresh Market, con sede en Carolina del Norte, cuenta con 172 tiendas en Estados Unidos y ha sido reconocida por USA Today como el “Mejor Supermercado de Estados Unidos” durante cuatro años consecutivos.

El cierre de la operación aún depende del cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de transacciones, como la firma de contratos de compraventa por parte de todos los accionistas. Cencosud informó que mantendrá actualizado al mercado sobre los avances.

Actualmente, Cencosud opera en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Colombia y Perú), con más de 120 mil colaboradores, 1,510 tiendas y una superficie de ventas que supera los 3,6 millones de metros cuadrados. Su modelo multiformato abarca supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros, además de líneas innovadoras como Cencosud Media y marcas propias.

Con esta adquisición, el grupo chileno refuerza su posición en uno de los mercados más competitivos del mundo y abre una nueva etapa en su internacionalización.

Cabe indicar que Cencosud posee marcas de supermercados como Jumbo, Santa Isabel, GBarbosa, Bretas, Perini, Prezunic, Wong y Metro.

