Un centro comercial más en la mira por deficiencias en su infraestructura. Este lunes 14 de julio se registró la caída de parte del techo de la tienda Metro ubicada en el mall Cenco Lima Sur —anteriormente Plaza Lima Sur—.

A través de un video difundido en X, una ciudadana comenta consternada que el techo se desprendió en la sección ‘Casacas’ del supermercado Metro en Cenco Lima Sur.

“Me he salvado de milagro. No sé cómo ha sido (...) Estoy temblando. Las cámaras pueden decir que he estado ahí. Increíble, pero cierto”, expresa una mujer que grabó el hecho y lo difundió a través de la cuenta de Roger García.

#LOÚLTIMO Vecinos reportan la caída de parte del techo en Metro de Cenco Mall (antes Plaza Lima Sur) en la sección de casacas, Chorrillos. pic.twitter.com/vgAOhfzlbr — Roger García (@RogerAderly) July 14, 2025

Cabe anotar que en los últimos meses, a raíz del colapso del techo de Real Plaza en Trujillo —que causó la muerte de ocho personas— se han registrado deterioros en locales como Plaza Norte y se ejecutaron los cierres de algunos malls para atender los fallos en infraestructura.

Metro responde tras desprendimiento de techo en local de Chorrillos

En un comunicado, Supermercados Metro detalló que el incidente se presentó durante labores de mantenimiento programadas y ejecutadas por un contratista en la tienda de Cenco Lima Sur.

Agregaron que no se registró ningún tipo de daño personal y que la Municipalidad de Chorrillos sabía de las tareas de acondicionamiento.

“Estamos revisando rigurosamente nuestros procedimientos internos y los estándares de seguridad en las labores de mantenimiento” , concluyó Metro.

Gestión pudo conocer que, tras el desprendimiento de parte del techo de Metro Cenco Lima Sur, la tienda ha sido cerrada temporalmente por disposición de la Municipalidad de Chorrillos.