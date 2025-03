Han pasado más de 17 años desde que Cencosud, el holding chileno fundado por Horst Paulmann, adquirió los supermercados Wong y Metro por US$ 500 millones. Tras el reciente fallecimiento de Paulmann a los 89 años, se recuerda que, en aquel entonces, el Perú vivía un auge en supermercados y malls. En esa época, la corporación Wong preparaba el lanzamiento de Plaza Norte y la ampliación de Plaza Lima Sur, inaugurada en 2005. Sin embargo, fue en diciembre de 2007 cuando el retail peruano cambió con la llegada de Cencosud, una empresa con ventas de US$ 7,200 millones y presencia en varios países. Detrás de esta compra hubo años de negociaciones, reacciones nacionalistas y un plan B en caso de que la venta no se concretara.