El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lluvias de ligera a moderada intensidad se presentará en la sierra norte, desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Asimismo, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche. En la costa norte, se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad, con mayor incidencia en Tumbes y en la costa interior de Piura.

Para este viernes se estiman acumulados de lluvia de hasta 16 mm/día en Tumbes, cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y valores entre los 5 y 16 mm/día en la sierra norte.

En Cajamarca están en alerta frente a posible afectación las provincias de Jaén y San Ignacio; en Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Talara y Piura; mientras en Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.

📣🌧️#Aviso #Senamhi #Minam Del 12 al 14 de junio, se presentarán precipitaciones (lluvia) en la sierra norte.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento



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Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía no cruzar el cauce de ríos, quebradas o zonas inundadas, ya que el incremento repentino del caudal puede poner en grave peligro su integridad.

Asimismo, es fundamental proteger y reforzar el techo de sus viviendas, a fin de evitar filtraciones o daños estructurales ocasionados por las precipitaciones.

De igual manera, se sugiere establecer un sistema de alerta temprana comunitario, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales, para advertir oportunamente sobre posibles emergencias.

El Indeci también aconseja a las familias preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias, el cual debe incluir rutas de evacuación, puntos de reunión seguros y la identificación de zonas altas o alejadas de áreas de riesgo.

Finalmente, se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, contribuyendo así a una respuesta organizada y segura ante cualquier eventualidad.