Lluvias en la sierra norte. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que lluvias de ligera a moderada intensidad se presentará en la sierra norte, desde este viernes 12 hasta el domingo 14 de junio, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Para este viernes se estiman acumulados de lluvia de hasta 16 mm/día en Tumbes, cercanos a 6 mm/día en la costa de Piura y valores entre los 5 y 16 mm/día en la sierra norte.

En Cajamarca están en alerta frente a posible afectación las provincias de Jaén y San Ignacio; en Piura, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Sullana, Talara y Piura; mientras en Tumbes, Contralmirante Villar, Zarumilla y Tumbes.

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Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía no cruzar el cauce de ríos, quebradas o zonas inundadas, ya que el incremento repentino del caudal puede poner en grave peligro su integridad.

De igual manera, se sugiere establecer un sistema de alerta temprana comunitario, utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales, para advertir oportunamente sobre posibles emergencias.

El Indeci también aconseja a las familias preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias, el cual debe incluir rutas de evacuación, puntos de reunión seguros y la identificación de zonas altas o alejadas de áreas de riesgo.

Finalmente, se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades, contribuyendo así a una respuesta organizada y segura ante cualquier eventualidad.

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