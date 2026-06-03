Con un total de 93 distritos en alerta, Cajamarca es la región con el mayor número de distritos declarados en riesgo muy alto ante deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos en masa a causa de la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad que se presentarán del jueves 4 al viernes 5 de junio.

Así lo advirtió hoy el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) que presentó el escenario de riesgo ante el aviso meteorológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) que alerta de la presencia de precipitaciones pluviales en la sierra norte del país.

De acuerdo al informe del Cenepred existen 156 distritos de la sierra norte en riesgo de verse afectados por eventos naturales causados por las lluvias intensas.

Comercio afectado por lluvias. Foto: GEC.

Otras regiones

Además de Cajamarca, otras regiones con distritos en riesgo muy alto son: La Libertad, con 19 distritos en riesgo muy alto; Piura, presenta 13; y Lambayeque, 3 distritos; en tanto, 28 jurisdicciones de estas mismas regiones, a excepción de Lambayeque y La Libertad, se encuentran en riesgo alto.

Al respecto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura y alejada del cauce de ríos o quebradas, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

Por último, el Indeci, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), monitorea los departamentos alertados y coordina con las autoridades regionales y locales los efectos de este fenómeno meteorológico.