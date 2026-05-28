Nieve, lluvias y ráfagas de viento afectarán provincias de la sierra. (Foto: Andina)
Nieve, lluvias y ráfagas de viento afectarán provincias de la sierra. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, del jueves 28 al viernes 29 de mayo, se presentarán nuevamente en la sierra lluvia, nieve, granizo y aguanieve, de ligera a moderada intensidad.

Se espera

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Además, este jueves 28 de mayo se esperan acumulados pluviales entre 7 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro y sur.

Los departamentos de posible afectación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua y Puno.

LEA TAMBIÉN: Senamhi prevé vientos moderados en la costa este martes y están en alerta 15 provincias

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

También insta a verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR

Senamhi: segundo friaje en la selva se extiende y temperatura nocturna bajaría, ¿hasta cuánto?
Senamhi prevé vientos moderados en la costa este martes y están en alerta 15 provincias
Senamhi advierte severa sequía en la Amazonía a causa de eventual ‘Mega Niño’
Senamhi: las mañanas seguirán siendo muy calurosas en la costa norte y sierra, ¿hasta cuándo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.