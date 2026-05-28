El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, del jueves 28 al viernes 29 de mayo, se presentarán nuevamente en la sierra lluvia, nieve, granizo y aguanieve, de ligera a moderada intensidad.

Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2,800 m.s.n.m. y acumulados de nieve de hasta 5 centímetros en localidades sobre los 3,800 m.s.n.m. de la sierra centro y sierra sur.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h. Además, este jueves 28 de mayo se esperan acumulados pluviales entre 7 mm/día y 12 mm/día en la sierra centro y sur.

Los departamentos de posible afectación son Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua y Puno.

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#Aviso #Senamhi #Minam Del 28 al 29 de mayo, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra.



Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.https://t.co/ybQcjXXYmI pic.twitter.com/ZYjseKGSpM — Senamhi (@Senamhiperu) May 27, 2026

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, debido a que pueden presentarse deslizamientos y huaicos.

También insta a verificar la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de presentarse una emergencia.

Del mismo modo, se recomienda a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales.