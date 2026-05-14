Las altas temperaturas diurnas se extenderán en la costa y sierra del país hasta el domingo 17 de mayo, estimándose los valores más elevados, como ha venido ocurriendo, en la costa norte: de 27 °C a 36 °C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Para este viernes también se pronostican entre 24°C y 29°C en la costa centro, y de 24 °C a 28 °C en la costa sur.

Además, se prevén registros entre 20°C y 30°C en la sierra norte y centro, y temperaturas máximas entre 16 °C y 30 °C en la sierra sur.

Se estima escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Los departamentos de posible afectación son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y se incluye al Callao.

Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ecomienda a la población aplicarse bloqueador o protector solar si está expuesto a la radiación solar, así como usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta; asimismo, se sugiere no exponerse de forma directa a los rayos del sol.

Del mismo modo, se recomienda mantener una adecuada ventilación en la vivienda y en el centro de labores, utilizar ropa de colores claros y aumentar el consumo de líquidos para asegurar una correcta hidratación.