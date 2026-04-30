Senamhi señala que la mañana y atardecer continuarán nublados en Lima en feriado del 1 de mayo. (Foto: ANDINA / Lino Chipana)
Senamhi señala que la mañana y atardecer continuarán nublados en Lima en feriado del 1 de mayo. (Foto: ANDINA / Lino Chipana)
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, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Raquel Loayza, vocera de la entidad, alertó que , mientras que, en zonas alejadas del mar como Santa Anita, San Juan de Lurigancho o Comas llegará al 95%.

“Toda la capital amanecerá cubierta. Para estos días se esperan las mismas condiciones en los atardeceres y primeras horas de la mañana, es decir con bastante humedad y algo de frío”, precisó.

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Debido al contexto climatológico de El Niño Costero, y hasta 26 y 27 grados en zonas más alejadas del mar.

La vocera recomendó a los padres cuidar especialmente a niños y adultos mayores para evitar cambios bruscos de temperatura que podrían ocasionar problemas respiratorios.

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Además, sugirió utilizar el método de vestir “en capas” o “método de cebolla”, el cual consiste en usar varias prendas por la mañana que se van retirando conforme aumenta la temperatura durante el día.

La vocera Raquel Loayza recomendó a los padres cuidar a niños y adultos mayores para evitar cambios bruscos de temperatura que podrían ocasionar problemas respiratorios. | Foto: Andina
La vocera Raquel Loayza recomendó a los padres cuidar a niños y adultos mayores para evitar cambios bruscos de temperatura que podrían ocasionar problemas respiratorios. | Foto: Andina

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