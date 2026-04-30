El feriado del 01 de mayo por el Día del Trabajo en Lima se presentarán cielos nublados y bajas temperaturas durante la mañana y atardecer, con aparición de sol alrededor del mediodía, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Raquel Loayza, vocera de la entidad, alertó que la humedad será muy alta en toda la capital, alcanzando el 100% en distritos costeros como San Miguel y Miraflores, mientras que, en zonas alejadas del mar como Santa Anita, San Juan de Lurigancho o Comas llegará al 95%.

“Toda la capital amanecerá cubierta. Para estos días se esperan las mismas condiciones en los atardeceres y primeras horas de la mañana, es decir con bastante humedad y algo de frío”, precisó.

Debido al contexto climatológico de El Niño Costero, las temperaturas mejorarán al mediodía, alcanzando uno o dos grados por encima de lo normal, específicamente entre 22 y 23 grados en distritos costeros y hasta 26 y 27 grados en zonas más alejadas del mar.

La vocera recomendó a los padres cuidar especialmente a niños y adultos mayores para evitar cambios bruscos de temperatura que podrían ocasionar problemas respiratorios.

Además, sugirió utilizar el método de vestir “en capas” o “método de cebolla”, el cual consiste en usar varias prendas por la mañana que se van retirando conforme aumenta la temperatura durante el día.