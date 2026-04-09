ProHass proyecta que exportación de palta hass podría lograr un crecimiento del 7% en la presente campaña. Foto: Andina.
ProHass proyecta que exportación de palta hass podría lograr un crecimiento del 7% en la presente campaña. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Elías García Olano
mailElías García Olano

Las exportaciones de palta peruana alcanzaron durante el 2025 un hito histórico, consolidando al Perú como el tercer productor mundial, y para la campaña de este año, las proyecciones son que nuestro país vuelva a romper un récord, aunque no estará exento de riesgos, a juzgar por recientes pronósticos de riesgo agroclimático para estos meses.

TE PUEDE INTERESAR

AGAP abre espacio de conversación para dar voz a los protagonistas del agro
AGAP: “Es relevante el diseño de un seguro catastrófico para la pequeña agricultura”
Midagri busca concretar 16 nuevos destinos para las agroexportaciones este año: estos son algunos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.