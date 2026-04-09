En la campaña 2025, los envíos al exterior de la variedad hass, (la cual representa el 96% del total de nuestros envíos al exterior de palta), alcanzaron las 723,000 toneladas métricas, cantidad mayor en 38% respecto a la campaña 2024, tras una recuperación de las condiciones climáticas que afectaron su producción desde 2023.

Vale indicar que, entre el 2011 y el 2024, la superficie plantada de palta hass en el Perú pasó de 21,000 a cerca de 77,000 hectáreas (has.), y para el 2025 se reportaban cerca de 80,000 has., de las cuales unas 10,000 aún no alcanzaban aun una producción plena.

Para este año, la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú (ProHass), proyecta que, al cabo de la campaña de exportación 2026 se llegarían a despachar 773,000 toneladas métricas (TM) de ese fruto, lo que, de concretarse, según ese gremio, representaría un crecimiento del 7% respecto de la campaña 2025 (y un nuevo récord).

Factor clave para el cultivo

La cifra proyectada (773,000 TM) se sustenta en el levantamiento de información de las principales empresas exportadoras del país, asociadas y no asociadas a ese gremio, según refirió el mismo.

Por tal razón, remarcó que resulta clave mantener el estándar de calidad, reforzar los controles de metales pesados y residuos y cumplir con la norma técnica de no cosechar ni exportar la fruta por debajo del 22% de materia seca como mínimo.

Ello, anota, es una condición indispensable para garantizar la inocuidad, la calidad del producto y la reputación de la palta hass peruana en los mercados internacionales.

La palta mayormente es usada como ingredientes para ensaladas dietéticas. (Créditos: Freepik)

Riesgo en fase de mayor producción

Sin embargo, según pronósticos de riesgo agroclimático para la palta, que elaboró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), existen niveles de riesgo entre bajo, medio y alto hasta mayo del 2026, dependiendo de las zonas geográficas donde se cultiva.

Vale recordar que la campaña de cosecha de palta hass se suele iniciar a partir de noviembre de cada año, y alcanza su punto de mayor producción entre marzo y julio del año siguiente, declinando luego hasta finalizar en octubre.

Así, en nivel de riesgo alto en el presente mes -según Senamhi- se encuentran los cultivos ubicados en la costa norte (la principal zona productora), particularmente en los departamentos de Lambayeque y La Libertad, donde el exceso de lluvias previsto -vinculado al fenómeno El Niño- podría causar anegamientos en las plantaciones.

Esa situación, advierte, podría retrasar la acumulación de materia seca en los frutos, afectando su cosecha, pero además podría aumentar las afectaciones fitosanitarias a los paltos.

Pronósticos para la costa central y sur

En la costa central y sur, el Senamhi estima que las elevadas temperaturas podrían provocar caída de frutos, así como aceleración de la maduración, con frutos de menor tamaño si no se maneja adecuadamente el riego y la humedad de suelo.

Envíos de palta hasta agosto 2025 Fuente: Fresh Fruit (en base a cifras de Sunat)

En consecuencia, refiere, el nivel de riesgo agroclimático variaría entre bajo a medio, y debido a las condiciones climáticas podría incrementarse la incidencia de plagas y enfermedades.

Al mismo tiempo, en la sierra central, la entidad refiere que, en localidades de Ayacucho las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha y favorecer también la presencia de enfermedades.

Entre abril y mayo, indica, la prevalencia de temperaturas cálidas, podría afectar el proceso de inducción floral para la siguiente campaña agrícola 2026-27. Con estas condiciones ambientales, el nivel de riesgo agroclimático variaría entre bajo a medio.

Previsión en la sierra sur

A su vez, en la sierra sur, el pronóstico es que hasta mayo las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha, mientras que las condiciones cálidas incrementarían las necesidades hídricas del cultivo durante los días secos, favoreciendo también el desarrollo de poblaciones de plagas.

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Por otro lado, la prolongación del periodo cálido entre abril y mayo, podría comprometer el proceso de inducción floral para la campaña agrícola 2026-27. Con este escenario el nivel de riesgo variaría entre bajo, medio y alto.

No se descarta tampoco ocurrencia de lluvias intensas que afecten los sistemas de regadío y el traslado de las cosechas a los mercados locales o centros de acopio.

Temor por aumento de temperatura

Según Martín López, especialista de la Dirección Regional del Senamhi de Lambayeque, el temor por el impacto de las lluvias intensas ha disminuido, pero ahora existe un nuevo factor de preocupación para la industria, como es el alza en las temperaturas, que si bien pueden parecer moderados, tienen impacto significativo en la agricultura.

El experto refirió a Portal Frutícola que el mayor desafío se proyecta hacia el siguiente ciclo productivo, debido a que las altas temperaturas han acelerado el brote vegetativo, lo que podría afectar la futura floración si no se implementan manejos adecuados.

En el caso de la palta, cuya producción en un 50% se concentra en la costa norte del país, López señaló que ya se observan efectos asociados al estrés térmico.

Añadió que, de acuerdo con reportes del sector, se ha registrado caída de fruta, menor calibre y ciertos retrasos en la acumulación de materia seca, vinculados a la combinación de altas temperaturas y mayor radiación solar.

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