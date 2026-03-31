Perú cuenta con 23,344 hectáreas certificadas de arándanos para envíos al exterior. (Foto: Andina).
Perú cuenta con 23,344 hectáreas certificadas de arándanos para envíos al exterior. (Foto: Andina).
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Redacción Gestión
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Al cierre de la semana 12 de la campaña 2025-2026, la región Ica superó las 50,456 toneladas de envíos de y se consolidó como el tercer exportador del fruto de Perú, con una participación cercana al 13% del total nacional. El resultado la posiciona detrás de y , principales zonas productoras del país.

En el primer lugar, La Libertad lidera los despachos con 312,339 toneladas exportadas, seguida por Lambayeque con 86,318 toneladas, lo que mantiene la concentración del cultivo en la costa norte, aunque con una mayor presencia de nuevas regiones.

Dicho avance ocurre en paralelo con la expansión del cultivo a nivel nacional. Perú cuenta con 26,786 hectáreas sembradas de arándanos, de las cuales 23,344 ya están certificadas y habilitadas para exportación, según la .

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De esa manera, más del 85% del área cultivada ya cumple con los requisitos exigidos por los mercados internacionales, lo que permite sostener el volumen de envíos y reducir el tiempo de transición entre siembra y exportación.

En el caso de Ica, el crecimiento se apoya en la ampliación de su superficie cultivada y en condiciones climáticas que favorecen la producción durante ventanas comerciales específicas. Según Andina, el avance de la región ha sido impulsado en los últimos años por inversiones privadas.

Ica exportó 50,456 toneladas de arándanos y es el tercer proveedor del país. (Foto: difusión).
Ica exportó 50,456 toneladas de arándanos y es el tercer proveedor del país. (Foto: difusión).

Más área exportable certificada de arándanos

El aumento de áreas certificadas de arándanos refleja que una mayor proporción del cultivo está directamente orientada al mercado externo. Es decir, no solo crece la superficie sembrada, sino la capacidad efectiva de exportación.

Por mercados, , concentrando la mayor parte de los envíos. A este mercado, se suman Europa y Asia, donde la demanda por esta fruta ha continuado en aumento.

En ese contexto, el incremento de áreas habilitadas y el ingreso de regiones como Ica al grupo de principales exportadores evidencian un ajuste en la distribución de la producción, en un cultivo que continúa expandiéndose dentro del país.

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