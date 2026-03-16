Al preverse en la costa norte y central peruana, un incremento en la temperatura y brillo solar, desde el Servicio Nacional de Metereología e Hidrografía (Senamhi) se recomienda a los padres de familia tomar medidas preventivas para evitar el impacto negativo de los rayos solares.

La ingeniera Rosario Julca, del Senamhi, indicó que si bien en las localidades costeras cercanas al litoral, en las primeras horas de la mañana habrá neblina o condiciones de frío, esto cambiará significativamente con el paso de las horas.

En tal sentido, la radiación ultravioleta alcanzará su máximo nivel entre las 10 de la mañana y los 4 de la tarde.

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“En el transcurso del día van a prevalecer las condiciones de brillo solar, por lo que se recomienda tener la protección adecuada”, indicó la especialista, en rueda de prensa desarrollada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

En la costa norte y centro

La representante del Senamhi recalcó que es en las zonas costeras norte y central del país donde seguirá dándose incremento de la temperatura, además de brillo solar.

Precisó que ello se hará patente en la zona comprendida entre Piura e Ica.

Esta percepción se dará en horas de la mañana, luego de que, al empezar el día se presentarán condiciones de nubosidad, mayormente en aquellos distritos más cercanos al litoral, precisó. Esto se deberá, a su vez, al incremento de la presencia de viento en esta zona del país.

Asimismo, señaló que en las zonas altoandinas se prevé que continúen registrándose lluvias de moderada intensidad, tanto líquidas como sólidas, es decir, nieve y granizo. Estas se registrarán particularmente en Cusco, Apurímac y Ayacucho, manifestó.