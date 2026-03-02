Las lluvias intensas que se registran en varias zonas del país continuarán durante el mes de marzo y podrían extenderse hasta abril, al encontrarse aún la temporada de lluvias y la influencia del Fenómeno El Niño Costero, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que la combinación de la temporada de lluvia y El Niño Costero genera la situación actual: fuertes precipitaciones, aumento del caudal de ríos y temperaturas inusualmente altas incluso en verano.

El especialista precisó que las lluvias asociadas al calentamiento del mar se mantendrán hasta abril, y luego principalmente quedará un efecto de incremento térmico en la zona costera.

LEA TAMBIÉN: Denisse Miralles indica que inicio del año escolar “está en evaluación” tras fuertes lluvias

“Va a ser muy probable que en estos días y en parte de abril superemos los 30 grados, y para otoño e invierno es probable que también tengamos una condición cálida”, indicó Escajadillo.

En cuanto al calor, se prevé un escenario similar al de 1998, cuando por efecto de El Niño la temperatura superó los 35 °C en Lima.

LEA TAMBIÉN: ¿Lluvias, huaicos e inundaciones en tu zona? Arma tu Plan Familiar de Emergencia y tu “combo de supervivencia”

Asimismo, se estima que el invierno podría presentar aproximadamente un grado más de temperatura en comparación con lo que se espera normalmente para esa estación.

Cabe recordar que la Comisión Multisectorial Enfen ha determinado que El Niño Costero no solo provoca lluvias intensas, sino también el aumento de la temperatura en verano, otoño e invierno.