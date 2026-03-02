Advierten que lluvias intensas podrían continuar en abril. Foto: Agencia Andina
Advierten que lluvias intensas podrían continuar en abril. Foto: Agencia Andina
Redacción Gestión
y la influencia del Fenómeno El Niño Costero, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

El subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, explicó que la combinación de la temporada de lluvia y El Niño Costero genera la situación actual: fuertes precipitaciones, aumento del caudal de ríos y temperaturas inusualmente altas incluso en verano.

El especialista precisó que

“Va a ser muy probable que en estos días y en parte de abril superemos los 30 grados, y para otoño e invierno es probable que también tengamos una condición cálida”, indicó Escajadillo.

En cuanto al calor, se prevé un escenario similar al de 1998, cuando por efecto de El Niño la temperatura superó los 35 °C en Lima.

Asimismo, se estima que el invierno podría presentar aproximadamente un grado más de temperatura en comparación con lo que se espera normalmente para esa estación.

Cabe recordar que

El Senamhi prevé un escenario similar al de 1998, cuando por efecto de El Niño la temperatura superó los 35 °C en Lima. Foto: Canal N
El Senamhi prevé un escenario similar al de 1998, cuando por efecto de El Niño la temperatura superó los 35 °C en Lima. Foto: Canal N

