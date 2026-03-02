La iniciativa, comentaron ambas instituciones en un comunicado de prensa, tendrá como punto de partida el Cercado de Lima, pero tendrá un enfoque progresivo. Foto: MML
La iniciativa, comentaron ambas instituciones en un comunicado de prensa, tendrá como punto de partida el Cercado de Lima, pero tendrá un enfoque progresivo. Foto: MML
Redacción Gestión
Se trata de una cooperación técnica no reembolsable, por US$ 500 mil, que será administrado por la CAF con un plazo de ejecución de 18 meses. El dinero se utilizará para financiar estudios de diagnóstico, diseño y estructuración técnica para conformar el señalado sistema.

Según explicó Reggiardo, este modelo se basa en la propuesta de “smart city”, mediante la cual se busca utilizar la tecnología para prevenir el delito de manera rápida.

“Venimos impulsando el mejoramiento del sistema de seguridad ante las brechas existentes en la cobertura operativa, infraestructura, tecnología y percepción ciudadana de inseguridad en el marco del modelo de Smart City (...) Buscamos estructurar un sistema de seguridad para Lima que incorpore soluciones tecnológicas interoperables y orientadas a la prevención del delito”, detalló.

La iniciativa, comentaron ambas instituciones en un comunicado de prensa, tendrá como punto de partida el Cercado de Lima, pero tendrá un enfoque progresivo. Esto quiere decir que, una vez se pueda utilizar el sistema en este distrito, se podrá proyectar hacia distritos aledaños con la visión de escalarlo a toda la ciudad.

Esto responde a los ejes comerciales y comercio informal que presenta. Aparte registra un alto flujo peatonal, incluyendo trabajadores, estudiantes, turistas y operadores logísticos. A ello se suma su importancia estratégica: aloja gran parte de las sedes de instituciones del Estado, patrimonio cultural y es de los principales nodos de transporte en la ciudad.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, y del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, oficializaron el acuerdo con la firma de un memorando. Foto: CAF.

