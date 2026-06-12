Cuando la diversión entra al trabajo: los límites de las pollas por el Mundial | Foto: Elaborado por ChatGPT
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Gerardo Rosales Diaz
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Con la llegada de la Copa del Mundo 2026, las tradicionales pollas o apuestas mundialistas vuelven a aparecer en oficinas y centros de trabajo como una forma de poner a prueba los conocimientos futbolísticos de los trabajadores y añadirle emoción a los partidos.

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