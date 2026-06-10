Copa Mundial de Fútbol 2026 inicia este jueves 11 de junio. FOTO DE APROTT (ISTOCK / GETTY IMAGES) CON COMPOSICIÓN DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX
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Mayumi García
mailMayumi García

Junto con una mayor digitalización del mundo, son diversos los modelos de negocio vinculados que han surgido y hoy capitalizan ganancias, como es el caso de las plataformas de streaming. Estos conceptos, que captan usuarios por ofrecer una amplio catálogo en contenido, también encuentran oportunidades de crecimiento en la realización de eventos que congregan una alta audiencia global, como la Copa Mundial de Fútbol 2026; según lo advierte un estudio de la consultora Clientes Anónimos.

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