De acuerdo al análisis, un 64% de limeños tiene conocimiento del inicio este 11 de junio de los encuentros por el Mundial 2026, siendo que la mitad de ellos seguirán todos las fechas del torneo y la otra mitad solo se limitará a sintonizar algunos partidos de su interés o selecciones reconocidas . Estos expectadores en un 61% aluden a personas de entre 25 y 44 años, principalmente, varones de distritos de las zonas norte, sur y este de Lima.

En torno al medio elegido, el 68% de los limeños que sintonizarán los encuentros se inclinan por la televisión de señal abierta, lo que evidencia la prevalencia del formato por ser de acceso masivo y gratuito. “Además, que el Mundial se vive principalmente en familia (58%), por lo que la TV abierta facilita el consumo grupal en el hogar”, agregó Jairo Ortiz, jefe de Proyectos y Operaciones de Clientes Anónimos.

No obstante, la presencia del streaming en este apartado tampoco pasa desapercibido, pues hoy un 24% de limeños seguidores del Mundial planea ver las transmisiones vía alguna de estas plataformas. De hecho, dicha situación toma mayor relevancia cuando se advierte que 4 de cada 10 limeños que verá el Mundial 2026 estaría dispuesto a contratar un servicio adicional, que puede ser streaming o televisión por cable.

Entre los interesados, predominan los adultos de 25 a 34 años, quienes representan el 50% del grupo total que desea adquirir un servicio adicional. En contraste, los adultos de 45 a 55 años constituyen el grupo menos receptivo, con apenas un 7% dispuesto a adquirir membresías por este concpeto

A nivel de zonas, Lima Norte concentra la mayor proporción de limeños predispuestos a pagar por un medio alternativo para ver el torneo, alcanzando el 43%. En cambio, Lima Este registra la menor participación en esta intención de compra, con solo el 11%.

“Esto datos sugieren oportunidades para el streaming en planes temporales de corta duración como promociones asociadas al Mundial, paquetes de bajo costo, beneficios diferenciales (multicámara, estadísticas en vivo, repeticiones, contenido exclusivo) y campañas dirigidas a Lima Norte y a adultos de 25-34 años, donde existe mayor interés de contratación”, refirió Ortiz.

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Bares y restaurantes, uno de los favorecidos

En torno a los montos que los limeños están dispuestos a pagar en el marco del Mundial 2026, un 41% de expectadores destinaría hasta S/50 por partido sintonizado, seguido de un 36% que invertiría entre S/51 y S/100, y solo un 22% estima gastar entre S/101 y S/300.

Por edad, los extremos generacionales registran el menor presupuesto por partido sintonizado, los jóvenes de 18 a 24 años (65%) y los adultos de 45 a 55 años (64%) planean gastar un máximo de S/50. Por el contrario, el segmento de 25 a 44 años muestra una mayor capacidad de pago, dispuesto a invertir entre S/101 y S/200.

“De un lado, tenemos a los jóvenes que tiene menor poder adquisitivo, mayor dependencia económica y, por ende, menor capacidad para asumir gastos adicionales. Y por otra parte, a personas de mayor edad que son más racionales en el gasto y quizá muestran menos interés relativo en el Mundial”, añadió el ejecutivo

Si bien el estudio de Clientes Anónimos no identificó el destino de los fondos, existe un 8% de limeños que muestran interés por seguir el encuentro mundialista en bares y restaurantes , lo que manifiesta oportunidades para el consumo fuera del hogar durante el torneo. A ello, también se suma la tendencia de gasto en membresías de streaming o cable, apuestas, entre otros, por ser categorías que se dinamizan en este tipo de escenarios.

Claves

Entre las personas interesadas en seguir el torneo mundialista, el 58% planea disfrutar los partidos en compañía de sus familiares, mientras que el 24% prefiere compartir la experiencia con amigos. En menor proporción, un 7% afirma que lo seguirá con compañeros de trabajo o estudio.

Cerca de la mitad de los espectadores que seguirán el Mundial 2026 tiene previsto realizar apuestas deportivas durante el torneo. En este grupo, se registra una marcada predominancia masculina, principalmente, entre 25 a 34 años.

Ficha técnica