De acuerdo a un estudio elaborado por Impronta Research, existe un 64% de peruanos que cuentan con el servicio de televisión por cable , principalmente, mayores de 36 años del nivel socioeconómico A y B que radican en Lima y la zona norte del país.

“El gran reto de las operadoras de televisión por cable es blindar su cartera ante la arremetida de las plataformas de streaming, las cuales tienen la ventaja de utilizar diferentes dispositivos como smart tv, smartphones, laptops, pc, tablets, entre otros, como oportunidades de consumo”, manifestó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

De hecho, el ejecutivo destacó que consumidores de las zonas sur, centro y oriente del país, especialmente, de los niveles socioeconómicos C y D muestran un consumo menor de tv por cable, debido a que las plataformas de streaming han empezado a ser utilizadas en mayor medida.

A nivel de costos, un 68% de aquellos que cuentan con televisión por cable, está dispuesto a pagar como máximo S/ 100 mensual por este servicio; en tanto, un 25% entre S/ 100 y S/ 150; y solo un 7% más de S/ 150 .

“Definitivamente, son una opción económica que permite el ingreso de contenido de entretenimiento en el hogar; hoy en día, las operadoras han sabido entender esta tendencia de consumo”, agregó Oropeza.

Otro aspecto que analizó el reporte de Impronta Research fue el tiempo de exposición, de modo que un 34% de peruanos consume este tipo de entretenimiento entre tres y nueve horas diarias; mientras, el resto de espectadores lo suele hacer menos de dos horas. Generalmente, lo más visto en este formato son las noticias.

“En el corto plazo, el desarrollo de contenido local es una estrategia que serviría para salvaguardar a sus clientes actuales y, posiblemente, atraer nichos específicos que por gap tecnológico no puedan acceder al contenido de streaming; sin embargo, a mediano plazo el modelo de negocio de televisión por cable deberá replantear su oferta de producto“, refirió.

Streaming y la tarea pendiente

Oropeza indicó que actualmente ocho de cada 10 peruanos utiliza alguna aplicación de streaming, con un promedio de dos cuentas por usuario. Los aplicativos favoritos son Netflix y Disney+, seguido de otras como HBO Max y Amazon Prime.

“El crecimiento del streaming ha ido en alza constante y aún tiene espacio para seguir creciendo en las diferentes regiones del pais. Se trata de un modelo que funciona y que viene integrando novedades en su producto, con el fuerte desarrollo de contenido propio y algoritmos de recomendación que generan una personalización de la experiencia”, sostuvo el ejecutivo.

No obstante, el ejecutivo destacó la importancia de que las plataformas de streaming también se enfoquen trabajar una oferta más local y regional, considerando que los consumidores apuntan a la integración de este tipo de contenido.