“Zootopia 2” se estrenó en Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que a Latinoamérica llegó un día después, el 27 de noviembre. No obstante, si eres de los que prefiere esperar un poco para ver las películas en la comida de tu hogar, te comparto cuándo la siguiente aventura de Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) podría llegar a streaming y en qué plataforma.
En esta nueva entrega, Nick y Judy son compañeros en el Departamento de policía, pero su alianza no siempre consigue buenos resultados. De hecho, su jefe le advierte que si fracasan en su siguiente caso, los separará. Mientras siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis animal, descubren un terrible secreto que no será sencillo exponer.
“Zootopia 2”, que tiene una duración de 108 minutos, cuenta con un elenco de voces conformado por Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson.
¿CUÁNDO ESTARÍA DISPONIBLE “ZOOTOPIA 2” EN STREAMING?
Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno de “Zootopia 2” en streaming, se sabe que llegará a Disney+, ya que se trata de una comedia animada producida por Walt Disney Animation Studios. Además, el historial del estudio permite especular sobre el tiempo que tendrá que esperar para verla online.
Usualmente, las películas de Disney llegan a streaming aproximadamente 88 días después de lanzamiento en cines. Pero las cintas de animación de Disney tienen una brecha aún mayor. Por ejemplo, “Frozen II”, “Wish” y “Moana 2” tuvieron intervalos de 114, 133 y 105 días entre su estreno en cines y su lanzamiento en streaming. En promedio, 117 días.
Por lo tanto, “Zootopia 2”, que fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, podría estar disponible en Disney+ en marzo de 2026.
¿CUÁNDO SE LANZARÁ “ZOOTOPIA” EN FORMATO DIGITAL?
Disney tampoco ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de “Zootopia 2”, pero sin duda la opción de comprarla o alquilarla a través de las principales plataformas de vídeo bajo demanda estará disponible antes de su llegada a streaming. Probablemente, esté disponible en enero de 2026.
REPARTO DE “ZOOTOPIA 2”
- Ginnifer Goodwin como Judy Hopps
- Jason Bateman como Nick Wilde
- Ke Huy Quan como Gary De’Snake
- Fortune Feimster como Nibbles Maplestick
- Andy Samberg como Pawbert Lynxley
- David Strathairn como Milton Lynxley
- Idris Elba como Chief Bogo
- Shakira como Gazelle
- Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer
- Quinta Brunson como Dr. Fuzzby
- Nate Torrence como Benjamin Clawhauser
- Bonnie Hunt como Bonnie Hopps
- Don Lake como Stu Hopps
- Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley
- Brenda Song como Kitty Lynxley
- Maurice LaMarche como Mr. Big
- Leah Latham como Fru Fru
- Raymond S. Persi como Flash Slothmore
- Mark Rhino Smith como Officer McHorn
- Tommy Chong como Yax
- Tommy Lister Jr. como Finnick
- Michelle Gomez como Captain Hoggbottom
- David Fane como Truffler
- Jean Reno como Bûcheron
- Danny Trejo como Jesús
- John Leguizamo como Antony Sootley
- Stephanie Beatriz como Bloats
- Wilmer Valderrama como Higgins
- Jenny Slate como Dawn Bellwether
- Alan Tudyk como Duke Weaselton
- Josh Dallas como el Frantic Pig
- Peter Mansbridge como Peter Moosebridge
- Josh Gad como Paul Moldebrandt
- June Squibb como Gram Gram
- Michael J. Fox como Michael J.
- Rachel House
- Mae Martin como Tuffy Cheeksworth
- Tig Notaro como Big Tig
- Dwayne Johnson como Zeke
- Ed Sheeran como Ed Shearin
- Blake Slatkin como Baalake Lambkin
- Robert Irwin como Robert Furwin
- Mario Lopez como Denny Howlett
- Auliʻi Cravalho
- Anika Noni Rose
- Nick DiGiovanni como Slick Di’Giguani
- Taylen Biggs
- George Pennacchio como George Purrnacleo
- Amanda Gorman como Deandra Bambino