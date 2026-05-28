La inflación ha obligado a millones de personas en Estados Unidos a ajustar al máximo su presupuesto para cubrir alimentos, vivienda, electricidad y otros gastos, una realidad que también golpea a las familias hispanas, que deben revisar qué beneficios pueden solicitar. Según su estatus migratorio, en esta nota te explicamos qué programas de ayuda tienen disponibles y cómo pueden postular.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS DE AYUDA PARA FAMILIAS HISPANAS?

Como hay varios programas de ayuda para familias hispanas que no se reclaman por desconocimiento o porque asumen que no califican, te detallamos cada uno de ellos para que no permanezcan sin reclamar.

SNAP (CUPONES DE ALIMENTOS)

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) busca eliminar el hambre y mejorar la nutrición y la salud al brindar una ayuda mensual para comprar comida en supermercados y tiendas autorizadas. Para recibir los beneficios, debes solicitarlos en el estado donde resides actualmente y cumplir con ciertos requisitos, que detallamos a continuación.

Ingresos del hogar. El ingreso bruto debe estar por debajo de alrededor del 130% del nivel federal de pobreza (el tope sube según el número de personas en el hogar).

El ingreso bruto debe estar por debajo de alrededor del 130% del nivel federal de pobreza (el tope sube según el número de personas en el hogar). Recursos económicos. Se suele exigir que el hogar tenga recursos contables por debajo de un límite, por ejemplo, alrededor de US$2,750 a US$4,250, con umbrales más altos si hay personas mayores de 60 años o con discapacidad.

Se suele exigir que el hogar tenga recursos contables por debajo de un límite, por ejemplo, alrededor de US$2,750 a US$4,250, con umbrales más altos si hay personas mayores de 60 años o con discapacidad. ​Estatus migratorio. SNAP está disponible para ciudadanos estadounidenses y para algunos no ciudadanos con estatus legal (por ejemplo, ciertos residentes permanentes con tiempo mínimo en el país o categorías protegidas).

SNAP está disponible para ciudadanos estadounidenses y para algunos no ciudadanos con estatus legal (por ejemplo, ciertos residentes permanentes con tiempo mínimo en el país o categorías protegidas). ​Requisitos laborales. Algunos adultos “aptos para trabajar” sin hijos a cargo deben laborar, buscar empleo o participar en programas de capacitación un número mínimo de horas al mes para mantener el beneficio (por ejemplo, 80 horas mensuales en ciertas jurisdicciones).

¿Cómo postular a SNAP 2026?

1. Contacta la oficina de SNAP de tu estado a través del portal de beneficios o de la página oficial del gobierno federal, donde te redirigen al formulario estatal. Aunque muchos estados permiten aplicar en línea, otros también aceptan solicitudes en persona, por correo o fax.

2. Completa la solicitud con tus datos personales y de todos los miembros del hogar, ingresos (recibos de pago, carta del empleador, beneficios de desempleo, Seguro Social, etc.), gastos clave (renta/hipoteca, servicios, cuidado de niños, gastos médicos para mayores o personas con discapacidad), estatus migratorio y número de Seguro Social de quienes solicitan, cuando aplique.

3. Luego de enviar la solicitud, casi siempre te programan una entrevista (telefónica o presencial) para verificar la información y aclarar dudas.

​4. Si te la aprueban recibirás una tarjeta EBT.

Aunque la inflación aprieta cada vez más, varios programas federales y estatales continúan ofreciendo alivio económico a quienes cumplen ciertos requisitos de ingresos y residencia (Foto: Freepik / USDA)

LIHEAP (PARA PAGAR LA LUZ Y EL GAS)

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a mantener a las familias seguras y saludables a través de iniciativas que las asisten con los costos de energía; es decir, proporciona asistencia financiada por el gobierno federal para administrar los pagos asociados con: facturas de energía del hogar, crisis energéticas, aislamiento térmico y pequeñas reparaciones domésticas relacionadas con la energía. Otorga un monto entre 200 y 500 dólares, aunque puede llegar a US$1,000, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). A continuación, los requisitos que debes cumplir:

Límites de ingresos. El tope máximo varía dependiendo del estado y el número de personas en el núcleo familiar.

El tope máximo varía dependiendo del estado y el número de personas en el núcleo familiar. Elegibilidad automática. Puede calificar directamente si algún miembro del hogar ya recibe asistencia de programas como SNAP, TANF (asistencia en efectivo) o SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario).

Puede calificar directamente si algún miembro del hogar ya recibe asistencia de programas como SNAP, TANF (asistencia en efectivo) o SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario). Grupos de prioridad. Se prioriza a los hogares vulnerables (familias con niños menores de 6 años, personas con discapacidades y adultos mayores).

Se prioriza a los hogares vulnerables (familias con niños menores de 6 años, personas con discapacidades y adultos mayores). Documentación para aplicar. Prueba de ingresos brutos de todos los miembros del hogar, números de Seguro Social e identificaciones de los residentes, facturas de energía eléctrica o gas más recientes.

¿Cómo postular a LIHEAP?

1. Identifica tu agencia local para solicitarlo ahí.

2. Llena la solicitud o el formulario de manera presencial.

3. Envíalo por correo postal o en línea a través del portal de servicios sociales de tu estado. Para encontrar exactamente la agencia u oficina que te corresponde y solicitar la ayuda, utiliza la herramienta oficial de búsqueda del gobierno visitando Encuentre ayuda para pagar la luz y el gas en USAGov.

CRÉDITOS FISCALES ESTATALES

Hay varios créditos fiscales estatales que muchos hispanos no aprovechan. Por ejemplo, en Nueva York está el Crédito por Ingreso del Trabajo, que equivale al 30% del crédito federal EITC, y es totalmente reembolsable. Si el crédito federal y el crédito adicional de la Ciudad de Nueva York se combinan, puedes recibir hasta US$8,427, dependiendo del ingreso, estado civil y número de hijos, según el Empire Center for Public Policy. Entre los requisitos para acceder a este tipo de beneficios están:

Obligación Tributaria. De impuestos estatales sobre la renta (o impuestos de sociedades).

De impuestos estatales sobre la renta (o impuestos de sociedades). Residencia. Ser residente legal del estado o, en el caso de las empresas, estar registrado y operando en dicha jurisdicción.

Ser residente legal del estado o, en el caso de las empresas, estar registrado y operando en dicha jurisdicción. Cumplimiento de actividades específicas. Calificar en programas promovidos por el estado (como I+D, creación de empleo, inversión en energías renovables, etc).

¿Cómo solicitar y reclamar estos créditos?

1. Recopilar y mantener recibos, nóminas, contratos o cualquier prueba de los gastos calificados.

2. Presentar los anexos correspondientes (Schedule) junto con la declaración anual de impuestos del estado respectivo.

3. En algunos créditos, como los de I+D estatales, se exige presentar un desglose detallado de los proyectos de innovación antes de reclamar el beneficio.

La clave está en informarse bien: conocer qué ayudas están disponibles según tu situación migratoria y económica puede evitar que dejes dinero sobre la mesa en pleno 2026 (Foto: Freepik)

HOME (BRINDA CASA PROPIA)

HOME (Home Ownership Means Equity) es una iniciativa destinada a cerrar la brecha de propiedad de vivienda entre los latinos y generar riqueza intergeneracional. El programa busca crear cuatro millones de nuevos propietarios de vivienda hispanos para el año 2030, eliminando las barreras sistémicas, ofreciendo asesoramiento financiero e influyendo en las políticas de vivienda. Fue lanzado por la organización de derechos civiles hispanos UnidosUS. Si tienes la intención de acceder a un producto financiero utilizando el capital de tu casa, los requisitos estándar exigidos por las entidades financieras son:

Capital suficiente. Tener al menos entre un 15% y 20% de capital pagado sobre el valor total de tu casa.

Tener al menos entre un 15% y 20% de capital pagado sobre el valor total de tu casa. Historial crediticio. El puntaje de crédito (Credit Score) debe ubicarse entre bueno y excelente.

El puntaje de crédito (Credit Score) debe ubicarse entre bueno y excelente. Relación deuda-ingreso (DTI). Un DTI bajo que demuestre que tus ingresos mensuales son suficientes para pagar tanto tu hipoteca principal como la nueva deuda.

Un DTI bajo que demuestre que tus ingresos mensuales son suficientes para pagar tanto tu hipoteca principal como la nueva deuda. Tasación de la propiedad. Un tasador profesional evaluará tu casa para confirmar su valor actual de mercado

¿Cómo solicitar financiamiento o asistencia?

1. Calcula tu equity; es decir, resta el saldo actual de tu hipoteca al valor estimado de tu casa.

2. Elige tu producto. Puedes solicitar un Préstamo con Garantía Hipotecaria (Home Equity Loan), una Línea de Crédito (HELOC) o una Inversión en Capital Inmobiliario (HEI), que a menudo no exige pagos mensuales ni ingresos perfectos.

3. Compara prestamistas solicitando cotizaciones en al menos 3 bancos o entidades crediticias.

4. Entrega tus declaraciones de impuestos, comprobantes de ingresos y documentos de la hipoteca.

5. Una vez aprobada la tasación y el crédito, firmarás el acuerdo y recibirás el dinero.