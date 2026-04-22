Para muchas familias en Estados Unidos, llegar a fin de mes y cubrir todos los gastos del hogar se ha vuelto cada vez más difícil; el aumento del costo de vida hace que muchos tengan que estirar el salario al máximo. Pero, si vives en Texas, quizá no sepas que existen beneficios, ayudas y descuentos que pueden ayudarte a gastar menos. Desde jornadas de compras sin impuestos hasta descuentos en la factura de luz y programas de apoyo para la vivienda, hay opciones reales para aliviar los gastos diarios. Si aún no estabas al tanto de estas oportunidades, a continuación te las explicamos.

Si sientes que cada vez te cuesta más llegar a fin de mes, quizá no sabes que en Texas hay descuentos, beneficios públicos y apoyos locales diseñados precisamente para bajar tus gastos diarios (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE AYUDAS Y DESCUENTOS QUE PUEDES APROVECHAR EN TEXAS?

En Texas hay varios tipos de ayudas y descuentos que pueden bajar lo que gastas en compras, energía, vivienda y servicios. Pero debes tener en cuenta que casi todos hay que solicitarlos o activarlos por tu propia cuenta. Estos son:

1. COMPRAS Y “TAX HOLIDAYS” (SIN IMPUESTOS)

Hay días específicos de “vacaciones de impuestos” en Texas. ¿Qué significa? Que NO pagas impuesto estatal a las ventas (hasta 8.25% de ahorro según la ciudad). Entre ellos tenemos:

Regreso a clases: del 7 al 9 de agosto de 2026 para ropa, mochilas y útiles menores a 100 dólares por artículo.

del 7 al 9 de agosto de 2026 para ropa, mochilas y útiles menores a 100 dólares por artículo. Emergencias/desastres: del 25 al 27 de abril de 2026 para linternas, baterías, generadores pequeños y otros insumos de emergencia.

del 25 al 27 de abril de 2026 para linternas, baterías, generadores pequeños y otros insumos de emergencia. Productos eficientes en energía: del 23 al 25 de mayo de 2026 en ciertos electrodomésticos eficientes sin impuestos.

2. ELECTRICIDAD Y ENERGÍA MÁS BARATA

Muchos proveedores privados ofrecen planes con descuentos, devolución de porcentaje o meses gratis si cumples ciertas condiciones (consumo mínimo, facturación electrónica, etc.). Algunos ejemplos de estos beneficios que existen en el mercado son:

Reembolso del 5% mensual sobre lo que consumes en electricidad.

Créditos de hasta 150 dólares en la factura si superas cierto consumo.

Un mes de electricidad gratis (por ejemplo, el mes 12 del contrato).

Planes sin cargo base y 2 dólares de descuento por inscribirte a facturación electrónica.

Descuentos de hasta 50% en los cargos de energía durante los picos de verano e invierno en algunos planes promocionales.

Además del mercado privado, hay programas de asistencia para hogares de bajos ingresos que ayudan a pagar luz o mejorar aislamiento y equipos para que consumas menos, publica Texas Law Help.

3. VIVIENDA: RENTA Y COMPRA

Para renta, puedes tener ayudas como:

Section 8 (Housing Choice Voucher), que paga parte del alquiler si cumples requisitos de ingreso, precisa Texas.gov.

Viviendas con Crédito Fiscal (LIHTC), que son apartamentos con renta reducida para personas de ingresos bajos y moderados.

Para compra de casa, hay programas estatales y locales:

“My First Texas Home” (TDHCA): hipoteca a tasa fija por debajo del mercado y hasta 5% de asistencia para enganche y costos de cierre, para compradores por primera vez (o que no hayan sido dueños en 3 años).

hipoteca a tasa fija por debajo del mercado y hasta 5% de asistencia para enganche y costos de cierre, para compradores por primera vez (o que no hayan sido dueños en 3 años). TSAHC “Home Sweet Texas”: ayuda de 3–5% del monto del préstamo como asistencia para el enganche, generalmente perdonable para ingresos bajos y medios.

ayuda de 3–5% del monto del préstamo como asistencia para el enganche, generalmente perdonable para ingresos bajos y medios. Programas locales como subsidios de hasta US$7,500 para comprar vivienda en ciertas ciudades (por ejemplo, UPCAP en el área de Dallas).

Vale mencionar que estos programas casi siempre se gestionan a través de prestamistas/“lenders” aprobados: tú no aplicas directo al estado sino que el banco o prestamista tramita el beneficio dentro del préstamo.

4. BENEFICIOS PÚBLICOS PARA COMIDA, SALUD Y OTROS GASTOS

Si tus ingresos son bajos, puedes reducir muchos gastos básicos usando programas públicos:

SNAP (food stamps), WIC y bancos de alimentos para reducir el gasto en supermercado.

Medicaid, CHIP y otros programas médicos para bajar el costo de seguros y atención.

Programas de asistencia en efectivo o apoyo para facturas esenciales según tu situación familiar (por ejemplo, padres con niños, personas con discapacidad, adultos mayores).

Texas Health and Human Services explican cómo aplicar y qué documentos necesitas. Simplemente haz clic aquí.

5. DESCUENTOS Y AYUDAS LOCALES (CIUDADES Y CONDADOS)

Además de lo estatal, ciudades y condados en Texas suelen tener:

Programas de alivio en impuestos a la propiedad para adultos mayores, personas con discapacidad o veteranos.

Descuentos en servicios municipales (agua, basura, transporte público) para ciertos niveles de ingreso.

Bancos de alimentos, distribución de comida y programas comunitarios financiados por organizaciones sin fines de lucro.