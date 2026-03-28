La subida constante del costo de vida en EE.UU. está obligando a millones de hogares a recortar gastos y estirar cada dólar al máximo. Mientras varios estados han optado por aumentar el salario mínimo, en Texas la cifra sigue congelada en 2026 y, lo más preocupante, es que lleva 17 años sin cambios, lo que empuja a muchos habitantes a tener hasta tres trabajos para poder comprar comida, pagar servicios y cubrir sus necesidades básicas. Si esta realidad te sorprende, en las siguientes líneas te explicamos cuánto se paga por hora en ese estado desde 2009 y cuáles son los sectores que más resienten esta situación.

Salario mínimo sin cambios desde 2009 en Texas y empleos donde se cobra menos de lo que marca la ley (Foto: Karola G / Pexels)

ESTE ES EL SALARIO MÍNIMO EN TEXAS DESDE 2009

Desde hace 17 años, el salario mínimo en Texas se mantiene congelado en 7.25 dólares por hora, el mismo monto vigente desde el 24 de julio de 2009. “Ha habido propuestas, definitivamente; sin embargo, no han procedido por temas políticos”, dijo Felipe Villareal, experto en finanzas y desarrollo económico de San Antonio, a N+ Univision.

Y aunque en algunos empleos pagan más, los trabajadores consideran que la cantidad no es suficiente, pues el encarecimiento del costo de vida los hace solicitar un aumento.

Los trabajos en Texas que pagan más del mínimo son: vendedor minorista ($10 a $15 por hora), trabajador de servicio de alimentos ($9 a $13 por hora), cajero ($11 a $16 por hora) y personal de supermercado ($14 a $18 por hora).

El “boom” económico de Texas contrasta con un salario mínimo que no se actualiza desde hace 17 años (Foto: Karola G / Pexels)

EL SECTOR MÁS AFECTADO: ¿SABÍAS QUE PAGAN MENOS DEL MÍNIMO?

Aunque parezca increíble, todavía existen empleos donde se paga por debajo del salario mínimo. El sector de servicios es uno de los más afectados, ya que la legislación permite que los trabajadores que reciben propinas cobren un sueldo base inferior, siempre que dichos montos completen el ingreso hasta el mínimo establecido.

“Hoy en día un mesero en Texas está ganando alrededor de 2.13 dólares por hora, lo que realmente compensa son las propinas”, indicó a Univision la ciudadana Glenys Arita.

De acuerdo con Villareal, esta práctica se presta a abusos: “Hay lugares donde ofrecen menos del salario mínimo y lo intentan compensar con propinas, pero eso puede ser injusto y estar fuera de la ley”.