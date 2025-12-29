Cada año que pasa, incrementa el salario mínimo en Arizona, Estados Unidos. Debido a que estamos muy pronto a iniciar el 2026, varios residentes de dicho estado desean saber cuál será el aumento para el Año Nuevo. La información oficial sobre ese tema se encuentra aquí y tú podrás leerla sin problemas.

¿Por qué incrementa el salario mínimo en Arizona todos los años?

Antes de ir de lleno al asunto en cuestión es importante que sepas que la Legislatura en Arizona fue la que dispuso que el salario mínimo aumente cada 1° de enero a partir de 2021. Pero ojo a esto: de acuerdo a La Nación, la medida se aplica con ajustes anuales, según el incremento del costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor de USA. Además, el monto final se redondea al múltiplo de cinco centavos más cercano.

El costo de vida influye en los aumentos del salario mínimo estatal. (Foto: Karola G / Pexels)

El salario mínimo en Arizona en 2026

Habiéndote explicado lo anterior, te informo la Comisión Industrial de Arizona, a través de un aviso, informó que el salario mínimo en ese estado aumentará 0.45 dólares el próximo jueves 1 de enero de 2026: de $14.70 por hora, pasará a ser $15.15 por hora.

“El aumento de $0.45 se basa en el aumento de la inflación entre agosto de 2024 y agosto de 2025, según lo publicado en el Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.”, se lee en el aviso, que también dio a conocer los carteles sobre el salario mínimo (me refiero las versiones en inglés y en español).

¿Qué dice el cartel del salario mínimo en Arizona en 2026?

La Comisión Industrial de Arizona puso a disposición del empleador el cartel informativo sobre el salario mínimo que debe exhibirse en un lugar accesible para todos los trabajadores. “Este aviso deberá publicarse muy visiblemente en un sitio al que los empleados tengan acceso”, se remarcó.

En el cartel, se menciona el tema de las excepciones, las propinas, las represalias y la discriminación, la ejecución y lo que que se debe hacer para obtener más información sobre el salario mínimo en Arizona. A continuación, te revelo todo:

Excepciones:

Personas que sean empleadas por padres de familia o hermanos.

Personas que trabajen informalmente en el hogar de los patrones proporcionando servicios de cuidado de menores.

Personas que sean empleadas por el Estado de Arizona o el gobierno de los Estados Unidos.

Personas que sean empleadas por una pequeña empresa que genere menos de $500,000 en ingresos anuales, si dicha pequeña empresa estuviera exenta de pagar un salario mínimo de conformidad con la fracción 206(a) del Título 29 del Código Estatutario de los Estados Unidos.

Propinas:

“Para todos los empleados que acostumbren a recibir propinas, las entidades patronales podrán pagarles a tales empleados hasta un máximo de $3.00 menos por la hora que el salario mínimo, si tales entidades patronales puedan comprobar con sus constancias que, por cada semana, al sumar las propinas a los sueldos pagados, los empleados recibieron no menos del sueldo mínimo por todas las horas trabajadas. Deberá cumplirse con ciertas otras condiciones”, se indica en el cartel.

Represalias y discriminación:

El cartel también precisó que se les prohíbe a las entidades patronales discriminar contra otras personas o someterlas a represalias por: (1) afirmar sus reclamaciones o derechos de conformidad con la Ley General; (2) ayudar a cualquier otra persona a afirmar esto; o (3) informarle a cualquier otra persona sus derechos de conformidad con la Ley General.

Ejecución:

Cualquier persona u organización puede presentar una queja ante el Departamento del Trabajo de la Comisión Industrial bajo el argumento de que un empleador ha violado la ley. Incluso se puede interponer una demanda civil. Las transgresiones de la Ley General pueden resultar en sanciones.

Si deseas recibir más información sobre la Ley General, debes ingresar a la página web oficial de la Comisión: www.azica.gov. También tienes la posibilidad de comunicarte con el Departamento del Trabajo de la Comisión Industrial: Industrial Commission’s Labor Department: 800 W. Washington, Phoenix, Arizona 85007-2022. O llamar al teléfono (602) 542-4515.