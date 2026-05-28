Conseguir un apartamento económico en la ciudad de Nueva York sigue siendo complicado para muchas familias trabajadoras debido a la constante escalada de precios de los alquileres; sin embargo, durante el mes de junio siguen disponibles varias loterías de vivienda asequible en diferentes zonas de la ciudad, con rentas considerablemente más bajas que los precios tradicionales del mercado, lo que brinda a muchos la oportunidad de acceder a un hogar seguro y estable.

Las oportunidades están publicadas en la plataforma oficial NYC Housing Connect y forman parte de las convocatorias destacadas por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York (HPD) en su boletín mensual de mayo de 2026. Entre las opciones disponibles aparecen edificios en Queens, Brooklyn y Manhattan, con distintos requisitos de ingresos y tamaños de apartamentos.

The Barnett en Queens ofrece las rentas más bajas

Una de las loterías más destacadas es The Barnett, ubicado en Sunnyside, Queens. Este edificio recién construido incluye estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones.

Entre los detalles principales destacan:

Alquileres desde $545 mensuales

146 unidades disponibles

Elegibilidad para hogares con ingresos entre el 30% y el 80% del AMI

Fecha límite de solicitud: 8 de junio de 2026

Además, el edificio cuenta con gimnasio, sala comunitaria, área de juegos para niños, lavandería, patio exterior y acceso cercano al tren 7 y varias rutas de autobús.

Entre las opciones disponibles destacan apartamentos en Sunnyside, Gowanus y East Harlem con rentas mucho más bajas que el promedio de la ciudad. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Otra alternativa en Brooklyn con cierre en junio

Otra convocatoria activa corresponde a 325 Bond Street Apartments, en el vecindario de Gowanus, Brooklyn. El proyecto ofrece estudios y apartamentos de una y dos habitaciones, con precios iniciales desde $903 al mes.

Según la información oficial, los ingresos permitidos varían dependiendo del tamaño del hogar y del tipo de unidad solicitada. El proceso de aplicación para este edificio también cierra el 8 de junio de 2026.

Entre las comodidades incluidas aparecen:

Rooftop y terrazas exteriores

Centro de negocios

Área de juegos infantiles

Apartamentos con acabados modernos y lavavajillas

East Harlem también mantiene solicitudes abiertas

En Manhattan, el complejo Las Raíces Apartments todavía acepta solicitudes hasta el 16 de junio. El desarrollo está distribuido en varias direcciones dentro de East Harlem y suma 65 nuevas residencias.

Las unidades disponibles incluyen estudios y apartamentos de hasta tres habitaciones. Las rentas comienzan desde $788 mensuales y los límites de ingresos cambian según el tamaño familiar.

El proyecto ofrece diferentes servicios para los residentes, entre ellos:

Elevadores

Lavandería

Espacios seguros en lobby

Área para guardar bicicletas

Las solicitudes deben realizarse únicamente mediante NYC Housing Connect y el proceso es completamente gratuito. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Qué debes revisar antes de aplicar

Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente toda la información antes de enviar una solicitud en Housing Connect. No todas las personas califican para las mismas unidades, ya que cada lotería maneja límites mínimos y máximos de ingresos.

También es importante evitar enviar solicitudes duplicadas para un mismo desarrollo, ya que normalmente solo se permite una aplicación por hogar.

Antes de completar el proceso, conviene revisar:

Que los ingresos estén actualizados

La cantidad correcta de integrantes del hogar

Dirección y datos de contacto vigentes

Documentos necesarios en caso de ser seleccionados

Cómo funciona el proceso de Housing Connect

Todas las aplicaciones deben realizarse exclusivamente mediante NYC Housing Connect, la plataforma oficial de vivienda asequible de la ciudad. El proceso es gratuito y no requiere corredores inmobiliarios, intermediarios ni pagos externos.

Las viviendas se asignan mediante sorteo y la elegibilidad depende de los ingresos familiares y del tamaño del hogar. Presentar una solicitud no garantiza obtener un apartamento, pero sí permite participar en las loterías activas.

Para muchas familias que enfrentan alquileres cada vez más altos en Nueva York, estas convocatorias de junio representan una oportunidad importante para acceder a una vivienda con costos más accesibles.