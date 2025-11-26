En “Zootopia 2”, Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) son compañeros en el Departamento de policía, pero su alianza no siempre consigue buenos resultados. De hecho, su jefe le advierte que si fracasan en su siguiente caso, los separará. En esta secuela, los protagonistas de la película animada de Disney deben seguir el rastro serpenteante de un misterioso reptil que pone patas arriba la metrópolis animal.

Se trata de Gary De’Snake, quien aparece decidido a exponer un secreto que involucra a la familia Lynxley. Nick y Judy no tardan en descubrir la verdad, pero los interesados en silenciarlos se encargan de arruinar la reputación de ambos oficiales.

“Zootopia 2”, que cuenta con un elenco de voces conformado por Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Shakira, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton y Quinta Brunson, se estrena en Estados Unidos el 26 de noviembre de 2025, mientras que a los cines de Hispanoamérica llega el 27 de noviembre. Por lo tanto, los espectadores se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.

Shakira vuelve a dar voz a Gazelle en la película animada "Zootopia 2" (Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures)

“ZOOTOPIA 2” ¿CUENTA CON ESCENAS POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es sí. “Zootopia 2” tiene una escena posterior a los créditos, así que te recomendamos quedarte en su asiento tras los 108 minutos de película y esperar a que se muestre la lista completa de miembros del reparto, el equipo de producción y demás para ver la importante secuencia.

La cinta, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, también incluye una secuencia de concierto/montaje de personajes durante los créditos iniciales.

Aunque aún no podemos revelar lo que sucede en escena post-créditos de “Zootopia 2”, te adelantamos que se trata de una pista sobre el futuro de la franquicia. Un detalle marca el camino para una posible tercera película.

SINOPSIS DE “ZOOTOPIA 2”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney, en “Zootopia 2”, “los detectives Judy Hopps (con la voz de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (con la voz de Jason Bateman) siguen el rastro serpenteante de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis animal. Para resolver el caso, Judy y Nick deberán adentrarse en rincones inesperados de la ciudad, en los que su compañerismo será puesto a prueba como nunca antes.”

REPARTO DE “ZOOTOPIA 2”

Ginnifer Goodwin como Judy Hopps

Jason Bateman como Nick Wilde

Ke Huy Quan como Gary De’Snake

Fortune Feimster como Nibbles Maplestick

Andy Samberg como Pawbert Lynxley

David Strathairn como Milton Lynxley

Idris Elba como Chief Bogo

Shakira como Gazelle

Patrick Warburton como el alcalde Brian Winddancer

Quinta Brunson como Dr. Fuzzby

Nate Torrence como Benjamin Clawhauser

Bonnie Hunt como Bonnie Hopps

Don Lake como Stu Hopps

Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley

Brenda Song como Kitty Lynxley

Maurice LaMarche como Mr. Big

Leah Latham como Fru Fru

Raymond S. Persi como Flash Slothmore

Mark Rhino Smith como Officer McHorn

Tommy Chong como Yax

Tommy Lister Jr. como Finnick

Michelle Gomez como Captain Hoggbottom

David Fane como Truffler

Jean Reno como Bûcheron

Danny Trejo como Jesús

John Leguizamo como Antony Sootley

Stephanie Beatriz como Bloats

Wilmer Valderrama como Higgins

Jenny Slate como Dawn Bellwether

Alan Tudyk como Duke Weaselton

Josh Dallas como el Frantic Pig

Peter Mansbridge como Peter Moosebridge

Josh Gad como Paul Moldebrandt

June Squibb como Gram Gram

Michael J. Fox como Michael J.

Rachel House

Mae Martin como Tuffy Cheeksworth

Tig Notaro como Big Tig

Dwayne Johnson como Zeke

Ed Sheeran como Ed Shearin

Blake Slatkin como Baalake Lambkin

Robert Irwin como Robert Furwin

Mario Lopez como Denny Howlett

Auliʻi Cravalho

Anika Noni Rose

Nick DiGiovanni como Slick Di’Giguani

Taylen Biggs

George Pennacchio como George Purrnacleo

Amanda Gorman como Deandra Bambino