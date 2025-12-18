En “La hora de los valientes” (“A Time For Bravery” en inglés), después de un accidente de tráfico, el psicoanalista Mariano Silverstein (Luis Gerardo Méndez) tiene que cumplir servicio comunitario y debe brindar apoyo terapéutico a un agente de policía devastado por la infidelidad de su esposa. Juntos investigan un misterioso asesinato y terminan envueltos en una peligrosa conspiración que pondrá en riesgo la seguridad nacional. ¿Cuándo se estrena la nueva película mexicana de Netflix?

La comedia de acción, dirigida por Ariel Winograd y producida por K&S Films, explora la amistad, la redención y el valor de enfrentar lo impensable, tiene a Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas como protagonistas. Además, cuenta con las actuaciones de Christian Tappan, Verónica Bravo y Noé Hernández

¿EN QUÉ SE BASA “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

“La hora de los valientes” es una adaptación de la película “Tiempo de Valientes”, película argentina de 2005 escrita y dirigida por Damián Szifron, producida por K&S Films, y protagonizada por Luis Luque y Diego Peretti.

Memo Villegas y Luis Gerardo Méndez son los protagonistas de la película mexicana "La hora de los valientes", dirigida por Ariel Winograd (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La hora de los valientes”, “el psicoanalista Mariano (Luis Gerardo Méndez) ve cómo su vida da un vuelco cuando lo condenan por un accidente de coche y le encargan prestar apoyo terapéutico a un policía deprimido (Memo Villegas), que necesita superar la reciente infidelidad de su mujer. La terapia pronto se convierte en una aventura llena de peligros inimaginables, a medida que ambos descubren un entramado delictivo que pondrá a prueba su valentía (y su amistad).”

“El guión es fantástico, creo que la idea de tener a un policía roto que está sufriendo y un psicólogo que llega a ayudarlo con la particularidad que la terapia no es en un consultorio sino en la patrulla, desde ahí dije suena interesante. La posibilidad de trabajar de nuevo con Memo, quien me parece uno de los mejores actores comediantes de este país, me pareció atractivo”, aseguró Luis Gerardo Méndez a Milenio.

¿CÓMO VER “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

“La hora de los valientes” se estrenará el viernes 19 de diciembre de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película mexicana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”

REPARTO DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”

Luis Gerardo Méndez como Mariano Silverstein

Memo Villegas como Díaz

Christian Tappan

Verónica Bravo

Noé Hernández

Memo Villegas interpreta a Díaz y Luis Gerardo Méndez interpreta a Mariano Silverstein en la película mexicana "La hora de los valientes" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

La comedia de acción “La hora de los valientes” tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LA HORA DE LOS VALIENTES”?

“La hora de los valientes” se desarrolla en la Ciudad de México. Sus locaciones van desde Coyoacán hasta Tepito. “Parte de la adaptación fue situar los espacios para construir quiénes eran nuestros personajes, principalmente dónde vivía el Dr. Silverstein, para enmarcarlo en un lugar. Cómo él tiene que cruzar la ciudad para atravesar esta aventura”, explicó el director.