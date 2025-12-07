La temporada de Fórmula 1 se dirige a un desenlace de película en el Gran Premio de Abu Dabi, con la corona de Pilotos en juego entre tres contendientes por primera vez en 15 años. Esta ajustada definición se debe, en gran parte, a los recientes errores estratégicos de McLaren, que Max Verstappen (Red Bull) ha capitalizado con precisión implacable para resurgir en la lucha por su quinto campeonato. Verstappen ha demostrado ser incansable, aprovechando al máximo cada oportunidad. La última carrera del año del ‘Gran Circo’ podrá verse EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a prácticas, clasificación, Sprint y carrera, además de la Race Hub, telemetría en tiempo real y cámaras on-board exclusivas en los autos de Max Verstappen y Franco Colapinto.

Actualmente, Lando Norris (McLaren) lidera la clasificación con solo 12 puntos de ventaja sobre Verstappen y 16 puntos sobre su compañero de equipo Oscar Piastri. Aunque esta ventaja parece cómoda, la mínima equivocación en el Circuito de Yas Marina podría darle la vuelta al campeonato y coronar a cualquiera de los tres. El título se decidirá en el último fin de semana de la temporada, prometiendo un final de altísima tensión en la carrera de Abu Dabi.

La cobertura oficial de ESPN dentro del Plan Premium Disney+ contará con un equipo de primer nivel integrado por Fernando Tornello, Juan Fossaroli, Juan Manuel “Cochito” López, Alejandra Martínez y Albert Fàbrega, quienes ofrecerán análisis, narración y contenido exclusivo durante todo el fin de semana.

Además, los suscriptores del Plan Premium podrán acceder a F1 Kids, una transmisión alternativa creada para el público más joven, con gráficos especiales, explicaciones adaptadas y una presentación más dinámica para seguir la acción del Gran Premio de Abu Dabi.

¿Dónde ver el GP de Abu Dabi 2025 EN VIVO?

El GP de Abu Dabi 2025 se podrá ver EN VIVO a través del Plan Premium de Disney+, que ofrece acceso completo a toda la cobertura de ESPN, incluyendo prácticas, clasificación, Sprint, carrera y la Race Hub con datos en tiempo real.

Además, la carrera del domingo estará disponible también por ESPN2, dependiendo del país y la programación local, ampliando así las opciones para seguir cada momento del Gran Premio de Abu Dabi.

¿Cómo ver Disney+ para seguir la Fórmula 1?

Para ver Disney+ y acceder a toda la cobertura de la Fórmula 1, necesitas una suscripción activa al Plan Premium, el único que incluye las transmisiones de ESPN, con todas las sesiones del fin de semana: prácticas, clasificación, Sprint y carrera.

El servicio está disponible en smart TVs, dispositivos móviles, navegadores web, Chromecast, Apple TV, Android TV y consolas. Solo debes ingresar a disneyplus.com, elegir el Plan Premium e iniciar la reproducción desde cualquier dispositivo compatible.

