Este jueves 20 de noviembre, desde el IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani de Tailandia, conoceremos a la nueva ganadora del Miss Universo. La edición 2025 tiene grandes candidatas y en Latinoamérica estarán muy atentos a la participación de países como México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Perú, entre otras, que siempre aparecen entre los principales puestos. Aquí te dejo con la opción de verlo a través del canal de YouTube oficial de Miss Universe .

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el Miss Universo 2025 en vivo y en directo este jueves 20 de noviembre. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver YouTube Miss Universo 2025 EN VIVO y GRATIS?

Abre YouTube ingresando a la página web oficial.

Busca el canal de “Miss Universe” en YouTube, que contará con el ícono de verificado o podrás ingresar directamente a este enlace: youtube.com/missuniverse.

Suscríbete al canal como algo opcional, para que puedas seguir todo su contenido.

Ingresa a la sección “LIVE” para que puedas ver el contenido en vivo de la cuenta oficial de YouTube del Miss Universo 2025.

Ajusta la calidad a la más alta que esté a disposición y puedes habilitar los subtítulos si así lo amerita.

¿Quiénes son las favoritas a ganar el Miss Universo 2025?

Acorde a las predicciones de especialistas internacionales en misología, Fatima Bosch, la mexicana que se viralizó en las últimas semanas por un fuerte altercado con uno de los organizadores del Miss Universo 2025, figura entre las principales candidatas a llevarse la corona. Eso sí, no la tendrá nada fácil. Estas son las principales rivales a vencer para la Miss México.

Fátima Bosch - México

Olivia Yace - Costa de Marfil

Stephany Abasaly - Venezuela

Nadeen Ayoub - Palestina

Veena Praveenar - Tailandia

Athisa Manalo - Filipinas

Ève Gilles - Francia

Gabriela Lacerda - Brasil

Final Miss Universo 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

Lugar: IMPACT Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani

Horario: 7:00 p.m. México / 8:00 p.m. Colombia / 9:00 p.m. Venezuela

Canal TV: YouTube Miss Universe