Hable con cualquier productor, agente o abogado de Hollywood y se quejará de lo mucho más difícil que es medir el éxito y de lo poco que saben en comparación con Netflix Inc. o Amazon.com Inc. Por ejemplo, no conocen el valor exacto que Stranger Things tiene para Netflix.

Aun así, contamos con información suficiente para entender qué funciona, qué no y qué está cambiando. Examinamos varios años de datos de audiencia de Nielsen, suficientes para ofrecer una mirada profunda sobre cómo están evolucionando nuestros hábitos de consumo.

Algunas advertencias. Estos no son datos completos de audiencia. Estamos analizando el streaming en Estados Unidos., y específicamente las semanas en las que los programas aparecieron en el top 10 de Nielsen. Netflix publica sus propios datos, que también analizamos, pero eso no nos permite comparar al líder del streaming con otros competidores. Además, Nielsen mide contenido de Hollywood —lo sentimos, YouTube— y nuestros datos terminan a comienzos de noviembre, por lo que no tenemos el año completo de 2025.

Serie original de streaming más popular de los últimos seis años es…

Ozark. El drama criminal protagonizado por Jason Bateman y Laura Linney fue un enorme éxito para Netflix.

Puede sorprender que Ozark haya superado a Stranger Things, pero hay que recordar que Netflix solo lanzó dos temporadas de Stranger Things desde 2020, cuando Nielsen empezó a publicar estos datos de streaming. Además, la temporada más reciente, la quinta, se estrenó demasiado tarde como para ser incluida.

También vale la pena señalar que Netflix concentra los 10 programas de esta lista.

El servicio de streaming más popular de los últimos años es…

YouTube. El servicio de streaming propiedad de Alphabet Inc. superó a Netflix como la plataforma más vista en televisores hace un par de años y desde entonces no ha aflojado. Hoy es más grande que Netflix y Amazon juntos.

YouTube ha pasado los últimos años construyendo su audiencia en televisores. El éxito ha sido tal que Instagram ahora sigue sus pasos, mientras Netflix busca competir en nuevas categorías como los podcasts en video. Muchos productores de Hollywood están tratando de incubar nuevos programas y talentos en YouTube, mientras que todos los grandes servicios de streaming y marcas conversan con creadores de contenido online sobre posibles asociaciones.

Netflix usará una versión de este gráfico si su acuerdo para comprar los negocios de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery Inc. termina en un litigio antimonopolio.

Los servicios de streaming gratis crecen más rápido que los pagos

YouTube ha sido la red de más rápido crecimiento en TV, pero no es la única. Su auge es parte de una tendencia más amplia: el crecimiento del streaming gratuito con publicidad. The Roku Channel es el servicio de streaming de mayor crecimiento después de YouTube, y Tubi no se queda muy atrás.

Comparemos dos servicios gratuitos —Tubi y Roku— con los servicios pagos de Comcast Corp. y Warner Bros.

Hace un par de años tenían un tamaño similar. ¿Ahora? Tubi y Roku son casi el doble de grandes.

El auge de los servicios gratuitos tiene sentido si se considera la evolución de la audiencia del streaming. Este representaba el 26% del consumo de TV cuando los informes mensuales de Nielsen debutaron en mayo de 2021. En ese momento, los servicios pagos como Netflix, Hulu y Disney+ concentraban la mayor parte. Muchos de los primeros usuarios del streaming eran jóvenes de ciudades más ricas.

A medida que el streaming penetraba casi todos los rincones de la sociedad estadounidense, atrajo a muchos más espectadores sensibles al precio, personas que abandonan el cable o cambian la TV abierta por otras opciones gratuitas. Los servicios pagos también se volvieron mucho más caros. El precio promedio de los principales servicios de streaming —incluso con las versiones más baratas con publicidad— ya superó el costo del cable.

Si alguien se suscribiera a las versiones con publicidad de todos los grandes servicios de streaming —incluidos Paramount+, el paquete completo de Disney, Peacock, Fox One, BET+ y AMC+— el costo se acercaría a US$100. Esa es una de las grandes razones por las que los servicios gratuitos ya representan más del 40% del tiempo de streaming.

Disney no crece desde hace tres años

Esta debería ser una historia más importante. Disney tuvo el mejor ingreso al negocio del streaming entre las empresas tradicionales de entretenimiento. Sumó decenas de millones de clientes en su primer mes y se lanzó con un enorme éxito original.

Pero ha perdido terreno en los últimos años. En su momento, Disney se vio como una amenaza para Netflix por la audiencia. Hoy, la gente pasa aproximadamente la mitad del tiempo con Disney que con Netflix. Amazon ya le pisa los talones.

Las cifras de Amazon incluyen el negocio de Channels, es decir, videos de otros servicios vistos dentro de la plataforma de Amazon. No es una comparación exacta, pero aun así resulta significativa.

El mejor argumento en defensa que he escuchado es que Disney se está tomando su tiempo para integrar tres aplicaciones —Disney+, Hulu y ESPN— en una sola y quiere reservar una gran campaña de marketing para cuando ese proceso termine. Incluso si fuera cierto, este proceso lleva años. Años en los que Disney queda cada vez más rezagada.

No todo es mala noticia para Disney. Sigue siendo el rey cuando se trata de películas.

La película más vista en streaming de los últimos seis años es…

Moana. Esto ayuda a explicar por qué Disney convirtió una serie de TV en una secuela cinematográfica y luego la seguirá con una versión de acción real. Disney+ alberga la mayoría de las películas de streaming más populares de los últimos años.

Casi todas estas películas son animadas y casi todas se estrenaron primero en cines. La única película original de Netflix que entra en la lista es KPop Demon Hunters.

Netflix concentra cerca de dos tercios de los éxitos del streaming

Hay muchas formas de medir el peso de Netflix frente a sus competidores. Tiene la mayor cantidad de suscriptores (más de 300 millones) y genera más ingresos y ganancias que cualquier otro servicio de streaming de Hollywood.

Nielsen nos ofrece otra medida. Netflix concentra la mayoría de los programas exitosos. Cerca de dos tercios de los contenidos originales que aparecen en los top 10 de Nielsen provienen de Netflix.

No son solo las series. Pensemos en las películas. Disney tiene los mayores éxitos, pero la gente pasa mucho más tiempo viendo películas en Netflix. Más de la mitad de las películas que aparecieron en los top 10 de Nielsen en los últimos cinco años se vieron en Netflix.

Y por si alguien lo olvidó tras el primer gráfico, la gente sigue viendo mucha TV vieja en Netflix. Tiene una capacidad poco común para convertir casi cualquier serie en un éxito. Reposiciones que fueron éxitos modestos en otros servicios se vuelven masivas en Netflix.

The Office y Parks and Recreation aparecían de manera constante entre las series más vistas en streaming cuando estaban en Netflix. Cuando Universal las trasladó a Peacock, desaparecieron de los top 10. Lo contrario ocurrió con Suits, que solo se convirtió en un éxito del top 10 después de llegar a Netflix.

Estos son los tipos de gráficos que Paramount Skydance Corp. usará para argumentar que la compra de Warner Bros. por parte de Netflix es anticompetitiva.

La ventaja de Netflix se reduce

La participación de Netflix en la audiencia del streaming —y en los grandes éxitos— ha caído con el tiempo.

No me malinterpreten: Netflix todavía concentra la mayoría de los mayores éxitos. Pero ya no concentra todos. Cada gran servicio de streaming coloca programas en el top 10 de manera regular. La participación total de Netflix en la audiencia del streaming cayó por debajo del 20%. Esa es una de las razones por las que quiere sumar un gran estudio, además de HBO.

El programa más visto de 2025 es…

Bluey. La serie infantil australiana arrasó con todo salvo Grey’s Anatomy. Fue el programa más visto en streaming el año pasado también. Licenciar Grey’s Anatomy hace más de una década fue una de las decisiones más inteligentes que tomó Netflix.

Buen desempeño para Paramount+ con otro clásico infantil, SpongeBob SquarePants, mientras Hulu entra en la lista con Bob’s Burgers. Resulta llamativo que los servicios de streaming no hayan producido muchos nuevos éxitos infantiles o animados, cuando las reposiciones de esos géneros dominan año tras año.

Ausente de esta lista está CoComelon, que solía ser el programa infantil más visto en streaming. Fue el tercer programa más popular de todo el streaming en 2022 y estuvo entre los cinco primeros en 2023. Pero ese mismo año fue desplazado por Bluey.

Si bien CoComelon sigue siendo enorme en YouTube, muestra señales de desgaste en el streaming. Será interesante ver si cae aún más —o si repunta— cuando pase a Disney+. Tenga en cuenta que no medimos el año completo, lo que explica en parte por qué Bluey aparece a la baja.

La serie original de streaming más vista de 2025 es…

Squid Game, o el Juego del Calamar. Las entregas finales del thriller de Netflix lograron una audiencia enorme en EE.UU., siendo la única serie en idioma extranjero que logró acercarse a la cima de los rankings.

Stranger Things liderará los datos de cierre de año. Tuvo la semana de estreno más grande de cualquier serie en la historia del streaming. Stranger Things quedaría octava en esta lista con solo una semana de visualización de cuatro de los ocho episodios de la temporada. Es una locura.

De todos modos, Netflix concentra la mayoría de las series originales más vistas, pero no está sola. Amazon lanzó dos (Reacher y The Summer I Turned Pretty), mientras Peacock (Love Island) y Apple (Severance) aportan una cada una.

Estos datos deberían preocupar a Hollywood. Ninguna de estas series es nueva. Tres de ellas —Squid Game, The Summer I Turned Pretty y You— están terminando. Es la primera vez en varios años, al menos, que ninguna de las 10 series es un estreno.

Esto es aún peor si se considera que 2023 estuvo afectado por las huelgas laborales en Hollywood. Series de regreso como Stranger Things y The White Lotus también estarían entre las 10 más vistas si se incluyeran, por lo que no hay nada nuevo ni siquiera en el top 12.

Apple avanza, pero sigue siendo diminuta

Apple TV atrae solo una fracción de la audiencia de servicios de tercera línea como Peacock y Paramount+. No aparece en las versiones públicas de los gráficos mensuales de Nielsen y representa menos del 1% de los programas del top 10 que figuran en los cuatro rankings semanales de Nielsen de los últimos cinco años.

Empieza a ganar algo de impulso con sus series originales, pero aún queda muy por detrás del resto. HBO Max aparece al final porque los originales de HBO cuentan como títulos adquiridos según la metodología de Nielsen. The White Lotus fue en realidad una de las 10 series originales de streaming más vistas del año pasado.

La película más vista en streaming este año fue…

KPop Demon Hunters. Fue más popular que las tres siguientes combinadas. Es la película original más grande en la historia del streaming.

Si recuerda la lista anterior de las películas más populares del streaming de los últimos años, estaba dominada por títulos infantiles que se ven una y otra vez. El panorama cambia un poco cuando se analiza dentro de un solo año.

Las películas infantiles siguen concentrándose en la cima, pero aparecen más producciones originales: cuatro películas originales de Netflix entraron en la lista. También hay más contenido para adultos, como The Accountant 2, Wicked y Back in Action.

Para dimensionar a KPop Demon Hunters, basta compararla con las películas originales de Netflix más vistas de la historia. Es más del doble de popular que la siguiente, Glass Onion.