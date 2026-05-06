MEF. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Dirigentes nacionales de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) se reunieron en los exteriores de Palacio de Gobierno para exigir un aumento de presupuesto a fin de culminar proyectos paralizados.

Herminio Vásquez Montenegro, alcalde del distrito de Soritor (Moyobamba, región San Martín), señaló que hay más de 3,000 obras paralizadas por falta de presupuesto.

“Nos dicen que se emitirá una ley de crédito suplementario, pero eso nos han dicho hace cuatro o cinco meses. Y dicha ley tiene que pasar por el Congreso dela República, por que tiene que emitir el marco jurídico habilitante. No obstante, ellos prefieren censurar y querer comprar aviones”, dijo a Canal N.

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Asimismo, comentó que en solo en su distrito hay cuatro obras paradas. “El MEF no nos transfiere recursos, nos dicen que no hay plata. Pero, así es el caso de cientos de municipalidades a nivel nacional que no pueden reiniciar sus proyectos por falta de recursos”, añadió.

Vásquez Montenegro indicó que ya no quieren reuniones, sino que exigen acciones concretas por parte del Gobierno, de lo contrario serán radicales.

Después de esto, haremos una reunión y se decidirán las medidas de protesta que se tomará a nivel nacional, no solo los dirigentes, sino también la población afectada.

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