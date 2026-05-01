MEF designa a Carlos Salazar Vargas Machuca como titular del OECE en fase clave de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Foto: MEF.
MEF designa a Carlos Salazar Vargas Machuca como titular del OECE en fase clave de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Foto: MEF.
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Redacción Gestión
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El oficializó la designación de Carlos Alberto Salazar Vargas Machuca como presidente ejecutivo del , mediante la Resolución Suprema N.º 016-2026-EF.

El nuevo titular cuenta con una trayectoria vinculada a la gestión pública, con experiencia en procesos de contratación estatal, control interno y asesoría técnica.

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A lo largo de su carrera, ha desempeñado funciones en diversas entidades del Estado, incluyendo el Ministerio del Ambiente, el , el Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, el Seguro Integral de Salud, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre otros organismos.

Carlos Salazar Vargas Machuca tendrá la responsabilidad de conducir la gestión institucional del OECE. Foto: Andina.
Carlos Salazar Vargas Machuca tendrá la responsabilidad de conducir la gestión institucional del OECE. Foto: Andina.

Asimismo, ha formado parte de instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), acumulando experiencia en distintos niveles de la administración pública.

En su nuevo rol, Salazar Vargas Machuca tendrá a su cargo la conducción institucional del OECE, entidad adscrita al MEF, en un contexto marcado por la implementación de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

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Su gestión estará orientada a reforzar la eficiencia, transparencia e integridad en el manejo de los recursos del Estado.

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