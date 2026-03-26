el OECE identificó riesgos recurrentes como deficiencias en la planificación, retrasos en la formulación de requerimientos y dificultades en la aplicación de la normativa. (Foto: Andina)
el OECE identificó riesgos recurrentes como deficiencias en la planificación, retrasos en la formulación de requerimientos y dificultades en la aplicación de la normativa. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), entidad técnica especializada adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),

La intervención, en el marco de la Ley N.° 32069 y su Reglamento, busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos regionales y locales para optimizar y mitigar riesgos en los procesos de contratación relacionados con estos eventos, asegurando una actuación oportuna y conforme al marco normativo desde la fase preventiva, durante la declaratoria de estado de emergencia y en la etapa posterior a su culminación.

A partir de la experiencia recogida, el OECE identificó riesgos recurrentes como deficiencias en la planificación, retrasos en la formulación de requerimientos y dificultades en la aplicación de la normativa. Frente a ello, desarrolla una intervención técnica focalizada que promueve medidas preventivas, orienta sobre el uso adecuado de los mecanismos de contratación y brinda asistencia técnica especializada,

La intervención considera tres escenarios. El primero es el preventivo, orientado a optimizar las actuaciones preparatorias y mitigar riesgos en los procesos de contratación mientras persistan condiciones de vulnerabilidad climática.

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El segundo corresponde a la respuesta durante la emergencia, que comprende la asistencia técnica especializada para la correcta aplicación de los mecanismos de contratación destinados a la atención inmediata.

el OECE identificó riesgos recurrentes como deficiencias en la planificación, retrasos en la formulación de requerimientos y dificultades en la aplicación de la normativa. (Foto: Andina)
el OECE identificó riesgos recurrentes como deficiencias en la planificación, retrasos en la formulación de requerimientos y dificultades en la aplicación de la normativa. (Foto: Andina)

El tercero se enfoca en la etapa posterior a la emergencia, con orientaciones para la correcta culminación y regularización de las contrataciones iniciadas durante su vigencia, así como para la planificación de los procesos vinculados a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura y servicios afectados.

Explicó que la asistencia técnica se desarrolla mediante reuniones virtuales con las entidades convocadas, donde se presentan los alcances de la intervención y se brindan orientaciones normativas y criterios técnicos sobre actuaciones preparatorias, determinación del valor estimado, formulación de requerimientos, especificaciones técnicas y selección del procedimiento de contratación conforme a la norma vigente.

“Este plan incorpora mecanismos de seguimiento y se implementa en un contexto de persistentes emergencias climáticas en diversas regiones del país, que han generado afectaciones en infraestructura y servicios esenciales, reforzando la necesidad de una gestión eficiente de las contrataciones públicas”, apuntó.

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